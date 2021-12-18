Брэду Питту – 58: почему у секс-символа Голливуда не сложилось с Пэлтроу, Энистон и Джоли, о которых мечтают все мужчины

В субботу, 18 декабря, празднует 58-летие американский актер и продюсер Брэд Питт. После развода с актрисой Анджелиной Джоли он на церемонии премии SAG-2020 сообщил, что стал пользователем Tinder. Впоследствии выяснилось, что это была шутка. Пока достоверно неизвестно, встречается ли с кем-то голливудская звезда. Но то, что он разбил не одно женское сердце – факт.

В честь дня рождения Брэда Питта OBOZREVATEL узнал, почему харизматичному и талантливому артисту не удалось сохранить любовь в отношениях с известными актрисами.

Американская актриса и певица встречалась с Брэдом Питтом с 1994 по 1997 год. В СМИ их называли одной из самых красивых пар 90-х. Эти звезды на публике часто демонстрировали нежное отношение друг к другу, что создавало иллюзию их полной гармонии. Актер называл свою избранницу "ангелом" и "любовью всей жизни".

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В 1996 году Брэд сделал предложение Гвинет, – и она согласилась. Однако свадьбу пара так и не справила. Спустя год звезды сообщили о разрыве отношений. Настоящая причина неизвестна до сих пор. Пэлтроу в интервью для издания Howard Stern сказала, что Брэд был "слишком хорошим" для нее, а ее папа долгое время волновался по поводу разрыва отношений, потому что полюбил Питта "почти как сына".

Отношения американской актрисы и продюсера Дженнифер Энистон и Брэда Питта длились 6 лет, 5 из которых – в браке. Они познакомились на "свидании вслепую", которое инициировали их агенты. Спустя год пара публично сообщила о помолвке: тогда звезды были на концерте Стинга в Нью-Йорке.

Известно, что дизайн для кольца Дженнифер разрабатывал Питт. Это было украшение из белого золота с двадцатью миниатюрными бриллиантами. На обручальном кольце девушки была надпись "Брэд 2000", а у Питта – "Джен 2000". Ведь именно в 2000 году, в Малибу, они справили свадьбу.

До 2004 года в СМИ писали о том, что у этой звездной пары настоящая идиллия. Все изменили съемки актера в фильме "Мистер и миссис Смит", где одна из главных ролей досталась Анджелине Джоли. Спустя полгода Дженнифер и Питт развелись. Причиной послужил роман кинозвезды с Анджелиной.

Американская актриса, фотомодель и режиссер Анджелина Джоли и Брэд Питт были вместе в течение десяти лет, пять из которых – в браке. Они долго скрывали свои отношения. В 2006 году стало известно, что звезды не просто встречается, но и ждет малыша. 27 мая на свет появилась их дочь по имени Шайло. Спустя два года пара стала родителями близнецов – сына Нокса и дочери Вивьен.

В 2014 году Джоли и Питт узаконили свои отношения. Согласно их брачному контракту, в случае измены Брэда своей жене – он лишается права опеки над детьми. В 2016 году супруги сообщили о разводе, процесс которого из-за судейских заседаний по поводу детей затянулся до 2019 года.

После расставания с Анджелиной Брэд стал тщательно скрывать свою личную жизнь. Его неоднократно фотографировали папарацци с разными девушками, приписывая романы. Но они были подругами или бизнес-партнерами кинозвезды.

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