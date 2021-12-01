Брэд Питт, Джим Керри, Джулия Робертс: кем работали звезды до популярности. Фото

Звезды далеко не всегда выходцы из элитного слоя сообщества. До популярности они работали курьерами, официантами и даже не мечтали о том, что когда-нибудь будут дефилировать по красным дорожкам и отдыхать на дорогих курортах.

Сегодня знаменитости – кумиры миллионов. Узнайте в материале OBOZREVATEL, с чего они начинали свою деятельность.

Папа Джима работал на заводе охранником. У мамы будущей звезды диагностировали невроз – женщина часто приписывала себе различные болезни. Из-за того, что зарплаты отца не хватало для базовых нужд семьи, работать пришлось и детям: они мыли на заводе туалеты, собирали мусор и лом. И даже это не спасло семью от непростого периода жизни. Их выгнали из дома из-за задолженности, так что они жили в старом автофургоне.

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Кэрри пытался пробиться на эстраду в 11 лет. Для этого он посылал свои комические зарисовки в разные шоу, но режиссеры не воспринимали его всерьез. Судьба улыбнулась, когда известный комик взял мальчика "на разогрев". Джима заметили – и он постепенно стал покорять голливудскую сцену и кинематограф.

Адриано родился в бедной семье. Он был четвертым, самым младшим ребенком. Для того чтобы выживать, ему приходилось с детства работать. Челентано был помощником у местных часовщиков, где нужно было выполнять огромные объемы работы за мизерную плату.

Хотя жизнь семьи будущей кинозвезды была тяжелой, Адриано не терял чувство юмора. Он часто переодевался и пародировал перед семьей разных знаменитостей. Однажды его в образе политика сфотографировал незнакомец, после чего передал снимок сестре Челентано. Девушка без колебаний прислала это фото на юмористический конкурс, где брат победил и выиграл сто тысяч лир (сегодня это примерно 213 430 гривен). Так юноша понял, что ради денег не обязательно тяжело работать у часовщика. Со временем мир узнал о нем как о талантливом актере.

После школы Питт увлекался журналистикой, особенно телевизионной, и даже не думал становиться актером. Но на последнем курсе университета удивил родных резким изменением профиля. Он, так и не получив диплом медийщика, переехал в Лос-Анджелес, где проходил кинопробы и параллельно работал курьером, водителем лимузина и уличным промоутером в костюме цыпленка.

Отец семейства Робертс продавал водяные матрасы, а мама работала секретарем в церковном приходе. Зарплаты родителей не хватало, чтобы полностью обеспечивать семью, поэтому Джулии пришлось работать с 13 лет. Будущая киноактриса была официанткой в пиццерии.

Этот актер несерьезно относился к обучению в университете. В молодости он чаще выбирал развлечения, ежели чтение литературы и сдачу экзаменов по радиожурналистике. Еще он работал в разные периоды продавцом женской обуви, строителем, страховщиком и художником. В результате будущую звезду выгнали из учебного заведения.

После студенческой жизни Джордж уехал в Голливуд, поскольку поставил себе цель – стать звездой кинематографа. Клуни десятки лет снимался в эпизодах фильмов, массовках и в рекламе. В конце концов, режиссеры рассмотрели в нем талант и начали приглашать на главные роли в кино. Например, в ленту "Двенадцать друзей Оушена".

Звезда ситкома "Друзья" начала свою актерскую деятельность в 11 лет в драматическом кружке. Далее поступила в школу драматического мастерства в Нью-Йорке. Получив образование, Дженнифер начала "пробивать путь" в большое кино. Для этого она приняла участие в нескольких бродвейских постановках и работала на радио. Чтобы хватало денег на жизнь, Энистон дополнительно работала (в разные периоды) официанткой, телемаркетологом и курьером.

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