Робертс, Ди Каприо и Шварценеггер: как выглядели голливудские звезды в начале карьеры

В 90-е годы в главных ролях голливудские актеры и актрисы, ленты с которыми уже стали классикой. Многие из них до сих пор снимается в кино.

Среди них – Николь Кидман, Джулия Робертс, Кэмерон Диас и другие. Подробнее о том, как выглядели в начале своей карьеры голливудские звезды, чей пик популярности пришелся на 90-е – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В 1992 году Кидман снялась вместе с Томом Крузом в приключенческой драме "Далеко-далеко". В прокате фильм прошел с большим успехом, собрав 137 миллионов долларов. Зрителей подкупала "химия" их актерского тандема. Кидман – лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы", а также обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

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Фильм "Красотка" (1990 год) превратил Робертс в актрису, которую узнавали на улицах, приглашали на телевидение и фотографировали для обложек глянца. В том же году на экраны вышел триллер "Коматозники", в котором молодые ученые (Джулия в компании Кевина Бейкона, Кифера Сазерлдена и Уильяма Болдуина) решили погрузить себя в искусственную кому во имя науки. Робертс получила премию "Золотой глобус" и номинацию на премию "Оскар" за "Лучшую женскую роль второго плана" в 1990 году.

С 1994 по 1996 года актриса снялась в нескольких картинах. В комедийном триллере "Последний ужин" она исполнила главную роль, а компанию ей составили Кортни Б. Вэнс, Аннабет Гиш, Марк Хэрмон. В мелодраме 1996 года "Только она единственная" Кэмерон блистала в компании Эдварда Бернса, Аманды Пит и Дженнифер Энистон. Также актриса стала известной в 1990-х годах после роли в фильме "Маска". Она была номинирована на "Золотой глобус" за роли в фильмах "Все без ума от Мэри", "Ванильное небо", "Банды Нью-Йорка" и "Быть Джоном Малковичем".

Расцвет карьеры Сары пришелся на 90-е. Она играла в картинах разных жанров, от комедии до фантастики: "Фокус-Покус" (1993), "На расстоянии удара" (1993), "Клуб первых жен" (1996), "Марс атакует!" (1996) стали самыми приметными в фильмографии Паркер того периода. Также она известна ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала "Секс в большом городе", за роль в котором она четырежды удостаивалась премии "Золотой глобус" и дважды премии "Эмми".

В 1995 году Дрю вместе с Нэнси Джавонен организовала продюсерский центр. С этого момента карьера актрисы начала стремительно набирать обороты. В 1998 году Бэрримор сыграла главную роль в искрометной комедии "Певец на свадьбе", где ей компанию составил неподражаемый Адам Сэндлер. Картина стала лидером проката и принесла Дрю семь миллионов долларов. Такими же коммерчески успешными оказались первые продюсерские проекты Бэрримор, в которых актриса появилась в главных ролях – "Нецелованная" (1999) и "Ангелы Чарли" (2000).

Актер стал популярным после выхода картин "Четыре свадьбы и одни похороны", "Ноттинг Хилл", "Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь", "Бриджит Джонс: Грани разумного" и др. Грант – обладатель премий "Золотой глобус" и BAFTA, а также Кубка Вольпи и почетной премии "Сезар".

Судьбоносным для молодого актера оказался 1994 год, когда состоялась премьера экранизации романа Энн Райс "Интервью с вампиром" Нила Джордана. Персонаж Питта, молодой аристократ, к собственному несчастью превращенный в вампира, пленил сердца зрительниц. Питт – лауреат двух премий "Золотой глобус". Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" – победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года – и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде".

Дебютом Ди Каприо в кино стал комедийный фильм ужасов "Зубастики 3". Роль в "Титанике" вывела Леонардо Ди Каприо в ряды самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. В 1998 году он был включен в список "50 самых красивых людей мира" по версии журнала People. Также Ди Каприо появился в камео в черно-белом фильме Вуди Аллена – "Знаменитость".

Первые фильмы с участием Шварценеггера публика приняла сдержанно – успех пришел после "Конана-варвара". Довольно долго гонорары Арнольда оставались относительно небольшими, однако после таких фильмов, как "Вспомнить все" (1990) и "Терминатор 2" (1991) существенно увеличились – гонорар за второй из этих фильмов составил 20 млн долларов, а за "Терминатор 3" – 30 млн долларов, что стало рекордом в киноиндустрии.

Ее назвали музой Квентина Тарантино. Актриса сыграла главные роли в криминальной дилогии "Убить Билла" и нелинейной картине "Криминальное чтиво" (1994), которые сейчас считаются классикой современного американского кино.

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