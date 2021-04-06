Брат арестованной в Дубае украинки прокомментировал инцидент с голой фотосессией. Видео

Одной из арестованных в Дубае девушек за откровенную съемку на балконе отеля оказалась украинка Яна. Ее брат заявил, что семья была не в курсе, чем на самом деле она занимается.

В комментарии ТСН мужчина рассказал, что родные знали, что Яна отдыхает в ОАЭ. Однако о роде ее деятельности никто даже не подозревал (чтобы посмотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы).

"Она на отдых уехала, а дальше не знаю, что там. Да, там какая-то фотосессия должна была быть у нее…У меня информации больше об этом нет никакой", – сказал брат задержанной украинки Яны.

Девушка делилась подробностями своего отдыха в Instagram, поэтому регулярно публиковала в сети свежие фото и видео. Например, показывала пользователям свои завтраки, спортивные машины, общение с подругами. Кроме того, в stories украинка жаловалась, что ей в третий раз за три дня приходилось менять отель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон: среди них – 11 украинок. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей.