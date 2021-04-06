Брат заарештованої в Дубаї українки прокоментував інцидент із голою фотосесією. Відео
Однією із заарештованих у Дубаї дівчат за відверту зйомку на балконі готелю виявилася українка Яна. Її брат заявив, що сім'я була не в курсі, чим насправді вона займається.
У коментарі ТСН чоловік розповів, що рідні знали, що Яна відпочиває в ОАЕ. Однак про рід її діяльності ніхто навіть не підозрював (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Вона на відпочинок поїхала, а далі не знаю, що там. Так, там якась фотосесія повинна була бути в неї... У мене інформації більше про це немає ніякої", – сказав брат затриманої українки Яни.
Дівчина ділилася подробицями свого відпочинку в Instagram, тому регулярно публікувала в мережі свіжі фото і відео. Наприклад, показувала користувачам свої сніданки, спортивні машини, спілкування з подругами. Крім того, в stories українка скаржилася, що їй втретє за три дні доводилося змінювати готель.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Дубаї заарештували натовп дівчат, які вийшли голими на балкон: серед них – 11 українок. Вони знімалися в рекламному ролику на замовлення одного з місцевих жителів.
Також інцидент з арештом молодих дівчат може завдати шкоди відносинам між ОАЕ та Ізраїлем, які були офіційно закріплені 15 вересня 2020 року.
Стали відомі перші імена українок, яких заарештували за голу фотосесію в Дубаї. Відзначається, що деяких з них можна впізнати за татуюваннями.
У Дубаї за звинуваченням у розпусних діях і поширенні порнографії затримано не тільки 40 дівчат, а й IT-підприємця Олексія Концова родом з Іваново (Росія).