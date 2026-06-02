Борьба Деми Мур за опеку над внучкой Брюса Уиллиса: инсайдеры раскрыли отношение актрисы к экс-зятю из-за обвинений в насилии

Голливудская актриса Деми Мур вмешалась в судебную борьбу своей дочери Румер Уиллис за опеку над трехлетней дочерью Луэттой. На фоне обвинений в насилии в адрес бывшего партнера Румер – музыканта Дерека Ричарда Томаса – инсайдеры рассказали, что знаменитость не скрывает своего негативного отношения к экс-зятю и полностью поддерживает дочь.

По словам инсайдеров Daily Mail, Мур считает главным приоритетом благополучие Румер и ее ребенка, а общение с Томасом старается свести к минимуму.

"Деми комфортно, когда люди знают о ее чувствах к Дереку, потому что ей некомфортно рядом с ним. Чем меньше он рядом, тем лучше. Ее главной целью всегда была поддержка дочери Румер и внучки Луэтты, и она твердо стоит на их стороне", – сообщил источник изданию.

Инсайдеры также рассказали, что позиция Деми Мур в этой истории связана не только с поддержкой дочери, но и с заботой о внучке. Актриса якобы надеется на стабильное будущее для Луэтты и хочет, чтобы девочка росла в безопасной среде.

Судебный спор между Румер Уиллис и Дереком Ричардом Томасом продолжается еще с лета 2025 года. Бывшие супруги воспитывают общую дочь Луэтту, которая родилась в апреле 2023 года. После расставания стороны не смогли договориться об условиях опеки над ребенком, а конфликт быстро перешел в юридическую плоскость.

В поданных в суд документах Румер Уиллис обвинила бывшего партнера в эмоциональном насилии и принудительном контроле. Она утверждает, что во время отношений Томас регулярно устраивал словесные нападки, пытался изолировать ее от близких и создавал напряженную атмосферу даже в присутствии ребенка.

Дочь Брюса Уиллиса также заявила, что музыкант якобы употреблял марихуану и неоднократно демонстрировал поведение, которое вызывало беспокойство относительно безопасности Луэтты. В частности, она вспомнила случай, когда ребенок упал с кровати, находясь под его присмотром. Сам Томас все обвинения отвергает и настаивает, что никогда не совершал ни физического, ни эмоционального насилия.

К делу присоединилась и Деми Мур, которая предоставила суду собственные показания. Актриса заявила, что еще во время беременности дочери замечала ее постоянный стресс и отсутствие поддержки со стороны партнера.

"С момента беременности моей дочери я наблюдала, как Румер постоянно находится в состоянии стресса. Она часто заявляла, что не получает никакой чуткости или поддержки от Дерека", – отметила Мур в документах.

Особенно актриса вспомнила события во время домашних родов Румер. По ее словам, Томас вел себя агрессивно и конфликтовал из-за присутствия членов семьи рядом с роженицей. Мур утверждает, что после рождения ребенка он выражал недовольство тем, что она и сестры Румер приехали поддержать молодую мать.

