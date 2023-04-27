'Более 10 лет не живем вместе': Оксана Билозир раскрыла правду о разводе с мужем и их отношениях после разрыва. Эксклюзив

Известная певица, экс-министр культуры и искусств Украины Оксана Билозир заявила, что гордится своим мужем Романом Недзельским и осталась с ним в дружеских отношениях, несмотря на развод в декабре 2022 года. По ее словам, это решение было взвешенным и ожидаемым, а пара не живет вместе уже около 10 лет.

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Артистка в комментарии OBOZREVATEL по поводу информации о разводе заверила, что они с мужем все обсудили заранее и им удалось остаться в дружеских отношениях. А слова ее бывшего были вырваны из контекста ведущим, бравшим у него комментарий.

"Начнем с того, что здесь никакой сенсации нет. Сенсации придумывают люди, которые должны были взять оружие в руки и идти воевать, как воюет Роман. Потому что вся сенсация заключается в том, что мы уже больше 10 лет не живем вместе. Я живу в арендованном доме, правда, все эти годы я жила вместе с его мамой и с нашим сыном, а он живет в нашем общем доме на Днепре", – рассказала Оксана Билозир.

Певица добавила, что сама не появлялась в суде. Вместо нее отмечаться ходил адвокат. Решение развестись она приняла, поскольку "пришло время, когда нужно называть отношения такими, какие они есть".

"Роман прекрасно знал, и мы с ним это обсуждали. Нас разводили где-то два или три месяца. Никто никуда не спешил, никто никаких наглых вещей не делал. Конечно, сам процесс неприятен. Как вы думаете, в моем возрасте такое решение легко дается? Нужно, чтобы всегда в жизни был порядок и ты четко понимала, что и куда. И война здесь ни при чем. Это уже все было давно. Это раскрутили, сделали неожиданность. Мне просто было смешно из-за этого", – добавила артистка.

Певица упрекнула СМИ за неправильную подачу информации и то, что слова об отношениях пары были вырваны ведущим интервью из контекста.

"Это все так подвел ведущий, бравший у него интервью. Начинали разговор совсем по-другому: как служить, как воевать. Роман для меня прекрасный и надежный друг. Мы общаемся, дети его любят, внуки его любят. То, что мы закончили свои отношения – это наше личное и наше приватное. Делать на этом какой-то пиар мне смешно и странно. Сейчас идет война, и вместо того, чтобы положительные моменты озвучивать, выхватили какой-то эмоциональный момент и на нем накрутили целую историю. Каждый человек имеет право на эмоции. Может, у него настроение было плохое, может какая-то волна подошла", – говорится в комментарии.

Оксана Билозир также добавила, что, безусловно, гордится Романом. По ее словам, он не ждал, когда начнется война, а еще в январе 2022 сам пошел служить.

"Он комиссован, поэтому по состоянию своего здоровья не должен идти. Но это было его призванием. Поэтому обращать внимание на какие-то эмоциональные волны, которые сейчас у него есть, это нечестно даже по отношению к его позиции и тому, что он делает сегодня , как и многие наши мужчины. Я им горжусь", – рассказала артистка.

Кроме того, известно, что Билозир сотрудничает с Союзом украинок Америки. Это организация украинок-американок, существующая уже более 100 лет. Она с начала войны плодотворно работает и помогает Украине в контексте сотрудничества с военными госпиталями. Как рассказала нам певица, приоритетной для них является травматология.

"Когда закончится война, мы увидим столько инвалидов. Новейшие мировые достижения по сохранению рук, ног, костей, головы и всего, что касается позвоночника, Союз передает. Я уполномочена от этого Союза здесь все это передавать, контролировать. Кроме того, они собирают ежегодно фестивали возле Нью-Йорка. На этих фестивалях я также выступала. Это был мой вклад, как и в сбор средств для покупки этих препаратов, аппаратов для травматологии. Это с 2014 года много десятков миллионов долларов. Большую часть – более двух миллионов долларов – мы уже привезли в Днепр, в Белую церковь, в наш военный госпиталь. У меня еще остался Житомир, куда я скоро поеду", – добавила Оксана Билозир.

Напомним, на днях экс-директор Дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский заявил, что расстался с певицей Оксаной Билозир. Согласно информации из интервью, он якобы отметил, что был против расторжения брака и не мог явиться в суд из-за военной службы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что певица Наталья Карпа прокомментировала слухи о разводе с военнослужащим ВСУ Евгением Тереховым на псевдо "Титановый Джексон". Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

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