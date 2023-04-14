Наталка Карпа отреагировала на слухи о разводе с 'Титановым Джексоном'

Украинская певица Наталка Карпа прокомментировала слухи о разводе с военнослужащим ВСУ Евгением Тереховым на псевдо "Титановый Джексон". Певица дала понять, что в их браке действительно не все ладится.

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Однако, развелись ли влюбленные точно неизвестно. Подробностями звезда поделилась в интервью ЖВЛ на YouTube (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Наталка Карпа очень тепло вспомнила своего мужа, воюющего на передовой. За год она видела его всего 5 раз, а их общая дочь, рассказала исполнительница, очень скучает по папе. Супруги продолжают общаться во время войны.

"У нас были непростые моменты перед войной. Война дала нам то время, чтобы мы что-то для себя поняли или не поняли. А время покажет. Человек сам приходит в этот мир и сам уходит из этого мира. Поэтому, Карпа, расслабься. Одиночество – это такое", – считает артистка.

Можно предположить, что окончательную точку в отношениях Карпы и Титанового Джексона еще не поставили, поскольку певица планирует "разобраться со всем" после победы Украины.

"Сейчас все стоит на паузе, потому что в стране война. Мы подождем. Мы мудрые люди. Я верю, что мы разберемся с тем всем, по-доброму, по-мудрому. Я знаю одно, что я хочу быть счастливой женщиной", – сказала она.

Напомним, что около года назад Наталка Карпа призналась, что их брак переживает сложный период. После этого влюбленные почти не делились личными подробностями, ведь Евгений Терехов встал на защиту Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что воин "Титановый Джексон" также прокомментировал слухи о разрыве с женой. Что он сказал – читайте в материале.

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