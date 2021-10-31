Болдуин – о погибшей на съемках украинке Гатчинс: мы были очень сплоченной командой

Американский актер, комик и писатель Алек Болдуин впервые дал небольшое интервью после того, как 22 октября случайно застрелил 42-летнюю оператора-постановщика Галину Гатчинс на сьемках фильма "Ржавчина". Женщину он назвал своим хорошим другом, также отметив, что вместе они были очень сплоченной командой.

По его словам, он постоянно контактирует с скорбящей семьей кинематографиста, погибшей из-за трагического случая в Нью-Мексико (США). Интервью вышло на TMZ.

"Она была моим другом. Мы были очень, очень хорошо отлаженной командой, снимали вместе фильм, а потом случилось это ужасное событие", – сказал Болдуин.

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К актеру при общении с журналистами присоединилась его жена Хилария. Отмечается, что она снимала этот разговор на свой смартфон, "часто пытаясь заставить мужа замолчать". Он же подчеркнул, что решился на комментарии, чтобы СМИ перестали следить за его семьей.

Болдуин назвал инцидент со стрельбой "случаем один на триллион" и сказал, что встречался с мужем погибшей Галины.

"Он в шоке, у него 9-летний сын. Мы находимся в постоянном контакте с ним, потому что очень переживаем за его семью и ребенка. Как я уже сказал, мы с нетерпением ждем, когда шериф расскажет нам, к чему привело их расследование", – заявил актер.

Болдуин добавил, что полностью поддерживает ужесточение мер безопасности и, возможно, вообще запрет использования настоящего оружия и боевых патронов на сьемках.

Следователи полагают, что из ружья актера на сьемках "Ржавчины" был выпущен единственный боевой выстрел, в результате которого погибла оператор и был ранен режиссер Джоэл Соуза.

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса сообщил, что при обыске на съемочной площадке было обнаружено 500 патронов – смесь холостых, пустых и, предположительно, боевых патронов.

Детективы обнаружили свинцовую пулю, которой, по их мнению, актер выстрелил в Гатчинс. Также проводятся испытания, чтобы подтвердить, была ли пуля, изъятая из плеча Соузы, выпущена из того же револьвера, который использовал Болдуин. ФБР поможет с анализом баллистики.

Окружной прокурор Мэри Кармак-Альтвис заявила, что следователи пока не могут сказать, была ли это халатность или кем-то спланированный инцидент. Она назвала это сложным случаем, который потребует дополнительных исследований и анализа.

Напомним: застреленная американским актером Алеком Болдуином оператор-постановщик Галина Гатчинс была родом из Украины. Подробности о трагически погибшей кинематографистке читайте в нашем материале. Ее подруга Оксана Стефанишина также рассказала, какой Галина была в жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL:

на съемках "Ржавчины" 24-летний специалист по оружию Ханна Гутьеррес-Рид зарядила револьвер для вестерна, а помощник режиссера Дэйв Холлс принес это оружие на площадку. Его передали Алеку Болдуину, не подозревавшему, что внутри боевые патроны.