Убийство Гатчинс: оружейница из 'Ржавчины' оказалась связана со смертью близкого друга. Фото

24-летняя специалистка по оружию Ханна Гутьеррес-Рид, "замешанная" в смертельной трагедии на съемках "Ржавчины", оказалась связана со смертью близкого друга Тайлера Дайера. Он погиб в автокатастрофе, в которой участвовал бойфренд Ханны Аарон Батчер, на мотоцикле в августе 2020 года.

Тогда трое друзей – Тайлер, Ханна и Аарон – гуляли на вечеринке и мужчины, по словам девушки, много выпивали. Несмотря на это, Рид отдала ключи от своего мотоцикла другу и они уехали, пишет TMZ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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По словам полицейских, оба мужчин были на байках. Тайлер ехал очень быстро, а когда повернул, врезался в стену. В это время Аарон пытался избежать столкновения, но в результате "догнал" и разбил байк Ханны.

Тайлер погиб, а Аарона арестовали. Отмечается, что поскольку первый ехал на байке Ханны, то страховой компании девушки пришлось выплатить семье погибшего 50 тысяч долларов. Взамен сторона Рид попросила не подавать в суд на Ханну в будущем.

Напомним:

Американский актер Алек Болдуин случайно застрелил 42-летнюю Галину Гатчинс во время съемок фильма "Ржавчина". Тогда Ханна Гутьеррес-Рид зарядила револьвер для вестерна, а помощник режиссера Дэйв Холлс принес это оружие на площадку. Его передали Алеку Болдуину, который не подозревал, что внутри боевые патроны.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что оружейница Ханна Гутьеррес-Рид во время своей предыдущей работы была предметом многочисленных жалоб. На съемках фильма "Древние ритуалы", девушка якобы неожиданно выстрелила из оружия, напугав коллег и актеров.

Также OBOZREVATEL писал о том, что известно о трагически погибшей кинематографистке из Украины. Подробности вы можете прочитать в нашем материале. Подруга покойной украинки, Оксана Стефанишина, рассказала, какой Галина была в жизни.