'Бог на нашей стороне': путинистка Валерия обратилась к оккупантам 9 мая и призвала их возвращаться в РФ как можно скорее

Российская певица Валерия по случаю дня победы, 9 мая, которое сегодня празднуют в РФ, обратилась к оккупантам с неожиданной просьбой как можно скорее вернуться домой. Путинистка заверила террористов, что "с ними Бог", и напомнила им о подвигах дедов.

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Ролик пропагандистки опубликовало минобороны РФ. Интересно, что услугами Валерии продолжили пользоваться в Кремле после того, как ее муж-продюсер Иосиф Пригожин попал в скандал (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Артистка напомнила оккупантам, что в России их якобы ждут и любят, поэтому попросила быстрее возвращаться к родным.

"Дорогие наши воины, я поздравляю вас с праздником – с днем великой победы. Пусть подвиги наших предков вдохновляют вас. Как можно быстрее возвращайтесь домой. Туда, где вас любят, ждут, каждый день молятся. Возвращайтесь целыми и невредимыми. Да будет так. Бог на нашей стороне", – выдала прокремлевская исполнительница.

Напомним, певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин не выступили против войны в Украине. Более того, во время путешествия в Израиль артисты оправдались перед россиянами за свое отсутствие в РФ и заверили, что не будут покидать Москву.

Как известно, в марте 2023 года разгорелся скандал, когда в сети обнародовали телефонный разговор продюсера Иосифа Пригожина и олигарха-миллиардера Фархада Ахмедова, в котором они критиковали президента РФ Владимира Путина. В своем оправдании Пригожин объяснил, что видео было создано нейросетью.

Как писал OBOZREVATEL, по случаю 9 мая российские террористы устроили позорный массированный обстрел Украины. Героические защитники неба обезвредили почти все цели, поэтому украинцы с юмором отреагировали на атаку россиян, упрекнув их из-за повреждения кустов земляники на грядках возле одного из жилых домов.