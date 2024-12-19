Блогеру из Кривого Рога разрешили вернуться в Россию после обещания воевать против украинцев

Блогер Артур Бабич, родом из Кривого Рога, смог попасть на территорию России после заявления о любви к РФ и готовности ехать на фронт убивать украинцев. Ранее российские власти обвиняли его в "дискредитации армии" и планировали депортировать, но, похоже, решение изменилось.

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В декабре Бабич смог попасть на территорию РФ и этим преподнес подарок своей девушке-россиянке на день рождения. Он якобы исполнил ее самое заветное желание. О решении предателя вернуться в Москву стало известно из опубликованного на его странице в TikTok видео.

В кадр сначала попадает его общение с девушкой-блогером по видеосвязи, где избранница вслух загадывает желание – чтобы парень приехал к ней в Россию, а затем момент, где он подходит к россиянке с большим букетом цветов.

"Любовь всегда побеждает", – подписал Бабич это видео, якобы именно из-за любви ему разрешили приехать в РФ.

В комментариях фанаты блогера утверждают, что с начала полномасштабного вторжения он кочевал из страны в страну, потому что не мог вернуться ни в Украину, ни в Россию. Непонятно, при каких обстоятельствах его пропустили через границу в страну-агрессор, ведь еще летом 2023 года он рисковал быть депортированным или заключенным там.

Ранее блогер публично даже не упоминал о войне. Однако после одного из стримов, где Артур Бабич и его знакомый Даня Милохин пели гимн Украины, пропагандисты решили избавиться от известного блогера, обвинив его в "дискредитации ВС РФ".

Позже блогер попытался отбелить свою репутацию перед россиянами. Как сообщал OBOZ.UA, он осенью 2024 года впервые откровенно прокомментировал свою позицию по поводу войны в Украине и заявил, что готов пойти воевать против соотечественников. Это он намерен сделать, чтобы получить российское гражданство.

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