УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

24-летний блогер Бабич из Кривого Рога заявил, что готов воевать против украинцев ради российского паспорта

Карина Вишнякова
Люди
2 минуты
3,9 т.
24-летний блогер Бабич из Кривого Рога заявил, что готов воевать против украинцев ради российского паспорта

Родившийся в Кривом Роге блогер-запроданец Артур Бабич впервые откровенно прокомментировал свою позицию относительно войны в Украине и получения российского гражданства. После долгого молчания инфлюэнсер заявил, что проживает на родине своего отца – в Ереване, однако мечтает вернуться в Россию.

Видео дня

24-летний юноша рассказал, что подал на вид на постоянное жительство в РФ, когда вернулся из Америки, где проживал с февраля 2022 года. Однако он Бабич успел получить его до того, как ему запретили въезд в Россию в сентябре 2023-го. Своими "переживаниями" путинист поделился в новом интервью.

"Я бы хотел вернуться в Россию. Это первая моя мысль, с которым я просыпаюсь каждый день", – сказал блогер, добавив, что стремится "получить гражданство и жить в стране, где хотел жить всю жизнь". Ради этого тиктокер готов отказаться от украинского паспорта, несмотря на ненависть своих соотечественников.

24-летний блогер Бабич из Кривого Рога заявил, что готов воевать против украинцев ради российского паспорта
24-летний блогер Бабич из Кривого Рога заявил, что готов воевать против украинцев ради российского паспорта

Бабич даже готов идти воевать против украинцев, лишь бы получить "заветное" гражданство РФ. "Когда я получу паспорт, я принимаю все законы и соглашаюсь с ними. Мой батя служил, вот такой мужик вырос", – аргументировал свое мнение гость.

24-летний блогер Бабич из Кривого Рога заявил, что готов воевать против украинцев ради российского паспорта

В будущем предатель стремится создать собственные проекты и "помирить детей". "Важнейшая моя миссия, я считаю, это помирить детей, которые сейчас просто друг друга ненавидят из-за цвета паспорта. Дети из Украины, из России друг друга ненавидят. Я хочу, чтобы такого не было. Это неправильно. Они должны дружить, они раньше дружили. Я хочу, чтобы поскорее все это закончилось. И мы не тыкали друг на друга пальцем", – объяснил Бабич.

24-летний блогер Бабич из Кривого Рога заявил, что готов воевать против украинцев ради российского паспорта
24-летний блогер Бабич из Кривого Рога заявил, что готов воевать против украинцев ради российского паспорта

Напомним, летом 2023 года Артура Бабича обвинили в "дискредитации ВС РФ". После возвращения в Москву Z-патриоты решили избавиться от известного блогера, обвинив его в поддержке Украины из-за того, что на одном из стримов Бабич пел гимн родной страны. Интересно, что уроженец Кривого Рога замалчивал геноцид украинского народа и хотел оставаться "голубем мира". Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как актриса Анджелина Джоли встретилась со звездой пропагандистского фильма "Калашников", российским актером Юрием Борисовым. Согласно фото, опубликованном в соцсетях, собеседники общались о чем-то и улыбались друг другу. Подробности – читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!