24-летний блогер Бабич из Кривого Рога заявил, что готов воевать против украинцев ради российского паспорта

Родившийся в Кривом Роге блогер-запроданец Артур Бабич впервые откровенно прокомментировал свою позицию относительно войны в Украине и получения российского гражданства. После долгого молчания инфлюэнсер заявил, что проживает на родине своего отца – в Ереване, однако мечтает вернуться в Россию.

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24-летний юноша рассказал, что подал на вид на постоянное жительство в РФ, когда вернулся из Америки, где проживал с февраля 2022 года. Однако он Бабич успел получить его до того, как ему запретили въезд в Россию в сентябре 2023-го. Своими "переживаниями" путинист поделился в новом интервью.

"Я бы хотел вернуться в Россию. Это первая моя мысль, с которым я просыпаюсь каждый день", – сказал блогер, добавив, что стремится "получить гражданство и жить в стране, где хотел жить всю жизнь". Ради этого тиктокер готов отказаться от украинского паспорта, несмотря на ненависть своих соотечественников.

Бабич даже готов идти воевать против украинцев, лишь бы получить "заветное" гражданство РФ. "Когда я получу паспорт, я принимаю все законы и соглашаюсь с ними. Мой батя служил, вот такой мужик вырос", – аргументировал свое мнение гость.

В будущем предатель стремится создать собственные проекты и "помирить детей". "Важнейшая моя миссия, я считаю, это помирить детей, которые сейчас просто друг друга ненавидят из-за цвета паспорта. Дети из Украины, из России друг друга ненавидят. Я хочу, чтобы такого не было. Это неправильно. Они должны дружить, они раньше дружили. Я хочу, чтобы поскорее все это закончилось. И мы не тыкали друг на друга пальцем", – объяснил Бабич.

Напомним, летом 2023 года Артура Бабича обвинили в "дискредитации ВС РФ". После возвращения в Москву Z-патриоты решили избавиться от известного блогера, обвинив его в поддержке Украины из-за того, что на одном из стримов Бабич пел гимн родной страны. Интересно, что уроженец Кривого Рога замалчивал геноцид украинского народа и хотел оставаться "голубем мира". Подробности – в нашем материале.

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