Уроженец Кривого Рога, блогер-предатель Артур Бабич не угодил российским фанатам и рискует быть депортированным или сесть в тюрьму. Украинца, который молчит о геноциде родного народа и живет в Москве с девушкой-россиянкой, обвиняют в "дискредитации ВС РФ".

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Интересно, что блогер публично не упоминал о войне в Украине. Он продолжил зарабатывать в России и недавно вернулся из США в Москву, чтобы жить там со своей возлюбленной. Об этом заявили пропагандисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Артура Бабича проверят на "дискредитацию ВС РФ" по статье 280.3 Уголовного кодекса РФ. Заявление на украинского тиктокера уже в Генпрокуратуре. Пока он жил в США, куда переехал после полномасштабного вторжения с друзьями-россиянами, позиция звезды никого не интересовала.

Однако по возвращении в Москву, "патриоты" решили избавиться от известного блогера, обвинив его в поддержке Украины из-за того, что на одном из стримов Бабич пел гимн родной страны. Заметим, что о войне, терроризме окупантов и геноциде уроженец Кривого Рога не упоминал.

Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин надеется, что 23-летнего инфлюэнсера признают виновным и депортируют. Ему также грозит большой штраф, а некоторые псевдо-СМИ предполагают, что украинец может сесть за решетку.

Артут Бабич приобрел популярность в Украине несколько лет назад, после чего отправился в Москву, чтобы присоединиться к компании других блогеров и создавать общий контент. Там он обзавелся новыми поклонниками и друзьями, а также стал встречаться с блогершей-россиянкой Анной Покров.

После 24 февраля 2022 года Бабич не осудил войну, а трусливо переехал строить карьеру в Америке. Когда план не удался, украинец вернулся в Россию и дал понять, что будет жить и работать на страну-террористку и дальше.

Как писал OBOZREVATEL, российские пропагандисты распустили слухи о "визите" голливудского актера Джонни Деппа в РФ этой осенью. После шквала хейта помощник звезды прокомментировал заявление россиян.