Блогера Залиско госпитализировали с нервным срывом после видео с извинениями: все подробности
Украинский блогер-миллионник Александр Залиско, попавший в скандал после вечеринки в День памяти жертв голодоморов, в пятницу, 3 декабря, попал в больницу. Мужчина якобы несколько раз терял сознание.
Об этом сообщил блогер Олесь Зиньков (lessyk_d) на своей странице в Instagram. Он опубликовал фото бригады скорой помощи в квартире Залиско, а также самого блогера в больничной палате.
В Instastories Зиньков отметил, что Залиско несколько раз терял сознание, а давления скакало от 160 до 190.
"Саша два раза потерял сознание, давление скачет от 160 до 190. Расстройство, нервный срыв", – написал мужчина.
Позже он опубликовал кадры с больничной палаты. На них Залиско лежит на больничной койке с капельницей.
"Саше легче, но это какая-то жесть, а не день", – сказано в сообщении.
За несколько часов до госпитализации Залиско записал видео, в котором рассказал, что в сети его начали хейтить из-за смерти директора львовского Дома ученых Романа Славитича. Там проходила та самая вечеринка ко Дню рождения Залиско, после которой блогер попал в скандал.
Он выразил соболезнования близким погибшего и отметил, что Славитич не выдержал давления, которое оказывали на него после скандальной вечеринки. Вскоре Залиско опубликовал еще одно видео, во время записи которого расплакался и отметил, что он – "не причина Голодомора".
В пятницу, 3 декабря, стало известно, что в возрасте 75 лет скончался директор Дома ученых Роман Славитич. Врачи около часа проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.
Напомним:
27 ноября Залиско праздновал День рождения и пригласил известных блогеров. В этот день в Украине чтили память жертв голодоморов. Вечеринку прозвали "голодной тусой" из-за поста ведущего праздника, Владимира Остапчука, так подписавшего фотографию праздничного стола. Позже он извинился за это.
Среди гостей были блогеры Саша Бо, Натали Литвин, Валерия Юрченко, Таня Самбурская и другие.
После скандала известный украинский бренд мужской одежды "Andreas Moskin", сеть магазинов METRO Украина, "Новая почта", "Киевстар", сеть магазинов "Ева", торговая марка "Флинт", "Розетка", "Фокстрот" и JYSK Ukraine, отказались от сотрудничества с блогерами, которые присутствовали на вечеринке.
Позже знаменитости начали записывать видео и выкладывать в соцсетях сообщения с извинениями.
Сам Залиско заявил, что бренды расторгли с ним рекламные контракты. Он отметил, что за два дня остался без дохода.