'Я – не причина Голодомора': блогер Залиско расплакался из-за скандала вокруг 'голодной тусы' и смерти Славитича. Видео

Украинский блогер-миллионник, виновник "голодной тусы" во Львове Александр Залиско прокомментировал новость о смерти Романа Славитича, который был главой Дома ученых, где тот организовал вечеринку в честь дня рождения. Он выразил соболезнования родным, а также заявил, что на него обрушился буллинг в соцсетях.

Соответствующие несколько коротких видео он опубликовал на личной странице в Instagram. "Он не выдержал того давления, которое происходило с ним последние дни. Я прошу всех, кого это касается – пожалуйста, думайте о людях", – написал блогер (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Он подчеркнул, что воспринимает все происходящее, как большой урок, после чего вновь извинился за свое поведение.

Видео дня

"Я уже несу персональную ответственность за свои поступки, как это должно быть. Я снова и снова извиняюсь за непродуманность моих поступков. Прошу всех набрать в грудь воздух и подумать о том, что стоит вашего внимания, времени и заботы. И вместе со мной помолиться в память о пане Романе, ушедшем из жизни", – написал Александр под первым видео.

Буквально за два часа с момента публикации, видео набрало более 250 тысяч просмотров и около 2 тысяч комментариев. Пользователи сети принялись писать слова поддержки в первую очередь родным погибшего, а после и самому блогеру.

"Трэш творится в мире, нет слов. Раздули из мухи слона с этой вашей тусой", "Себя обвинять в этом не нужно. Возьмите себя в руки, вам нужно только время", "Саша держись! Я понимаю, что ты чувствуешь в какой-то мере вину", "Светлая память Роману", "Ужас, сочувствую", "Держись все пройдет", "Не принимай так близко к сердцу", "Виноваты все. Каждое действие имеет свое последствие", "Не падай духом", "Саша держись, ми знаем, что это стечение обстоятельств", – пишут люди.

Однако были и те, кто раскритиковали блогера и даже обвинили его.

"Довели человека до смерти. Блогеры – вы молодцы, своими показухами и понтами, "у кого лучше" или "богаче" днюха получится. Большого дна для вас не найти", "Доигрались ребята. Вот вам и шоу, но, это и следовало ожидать. Люди делают, не думают, потом совесть вдруг находится", "Красиво читаешь", "Так неискренне", "Вот и получил гулянку ценою в жизнь", – пишут люди.

Вскоре Залиско опубликовал еще одно эмоциональное видео, в котором обратился к хейтерам. Он заявил, что не может постоянно показывать на камеру, что он сильный и все у него хорошо. Блогер буквально заплакал, когда записывал ролик.

"Разве вы не понимаете, что это плохо, почему вы делаете из меня виноватого? За все на свете. Я не причина Голодомора. Я не причина смерти директора. Мои друзья тут не причем. Зачем вы пишите мне миллион комментариев, чтобы я умер? Мы возвращаемся в средневековье? Может вы хотите меня спалить?", – сказал он.

В конце видео Александр еще раз выразил свои соболезнования родным и сказал, что он бы не хотел этого.

К слову, в пятницу, 3 декабря, стало известно, что в возрасте 75 лет скончался директор Дома ученых Роман Славитич. Врачи около часа проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что бренды, с которыми сотрудничал Александр Залиско расторгли с ним рекламные контракты.

Кроме того, сообщалось, что организацией скандальной эротической вечеринки в честь 29-летия блогера Александра Залиско, занималась его родная сестра Марьяна.