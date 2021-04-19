Билык призналась в опыте секса по телефону

Украинская певица Ирина Билык рассказала, что ранее у нее был опыт занятий сексом по телефону. По словам знаменитости, ей очень понравилось и она считает, что стыдного в этом ничего нет.

Об этом артистка заявила, отвечая на вопрос журналистов программы "Невероятная правда о звездах" на СТБ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Также Билык посоветовала всем попробовать заниматься интимом по связи.

"Я когда-то занималась. Мне понравилось – вам обоим очень хорошо, приятно, и не только на сердце, скажем так", – сказала певица.

С кем именно и когда был такой опыт у звезды – она решила оставить в тайне.

Кроме того, в интервью Билык рассказала, что в юном возрасте засматривалась на мужчин, но при этом была в отношениях. Артистка добавила, что это неправильно, и больше в ее жизни такого не будет.

Коротко о знаменитости:

Ирина Билык – украинская певица, композитор, телеведущая, народная артистка Украины.

В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. Билык замужем за российским режиссером азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, экс-участница группы "ВИА Гра" и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос откровенно ответила на вопросы о сексе. В частности, был ли у нее интим втроем и на пляже.