Димопулос рассказала о сексе втроем и интиме на пляже

Экс-участница группы "ВИА Гра" и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос откровенно ответила на вопросы о сексе. В частности, был и у нее интим втроем и на пляже.

Подробностями 33-летняя артистка поделилась в своих Instagram-сторис, когда общалась с подписчиками. Так, Димопулос заявила, что у нее никогда не было секса втроем. Она также подметила, что знала – это будет первый вопрос, который заинтересует всех. Что касается интима на пляже – он у певицы был (фото смотрите ниже).

Также Димопулос порассуждала об изменах. Артистка призналась, что она не простой человек в отношениях, но хороший и верный партнер. Она добавила, что никогда бы не стала предавать человека: не важно, речь идет о муже или же о друзьях.

Санта Димопулос – украинская певица, бывшая солистка женских поп-групп "Queens" и "ВИА Гра", выпускница третьего сезона украинского проекта "Фабрика звезд". Чемпионка мира по фитнесу, а также победительница шоу "Танці з зірками" в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Санта Димопулос переболела коронавирусом. Артистка рассказала о симптомах, которые у нее были в период болезни.