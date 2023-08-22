Певица Лолита Милявская родилась в Мукачево на Закарпатье, некоторое время жила во Львове у бабушки и дедушки, а потом с родителями переехала в Киев, но своей родиной считает страну-террористку Россию. Там она призывает к убийству украинцев и эпично позорится.

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А недавно ей еще и приписали статус новой возлюбленной путиниста Филиппа Киркорова. OBOZREVATEL расскажет, как предательница "пошла ко дну" и стала посмешищем в РФ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Путь Лолиты к московской сцене начался в Одессе. Именно там исполнительница встретила своего будущего мужа и творческого партнера – еще одного "украинца", ставшего россиянином Александра Цекало.

Переехав в Москву, артистка забыла о своих корнях и стала едва ли не самой ярой пропагандисткой. Например, нагло соврала, что ее маму в Киеве шесть лет назад оскорбляли из-за "собачьего языка", а позже назвала себя "военнообязанной" на фоне паники в РФ из-за мобилизации.

Масштабных сольных концертов и хитов у Милявской нет давно, но она каждый раз подогревает интерес к себе позорным поведением. В частности, недавно она появилась на людях без штанов в одном пиджаке и на камеру надела на голову свой бюстгальтер.

По мнению предательницы, так она стала выглядеть как "Красная Шапочка или Чебурашка". Выходку 59-летней артистки в пошлом наряде высмеяли даже россияне.

Однако смехотворные образы – не единственный способ Милявской оставаться узнаваемой. Недавно росСМИ приписали ей роман с на три года младшим путинистом Филиппом Киркоровым. Поводом стали нежные объятия и поцелуи звезд на красной дорожке.

Примечательно, что исполнитель уже несколько месяцев подогревает внимание к себе разговорами о тайной избраннице, на которой хочет жениться.

Как писал OBOZREVATEL, у Киркорова с Милявской действительно много общего. Например, Лолита оконфузилась в оккупированном россиянами Крыму из-за выступления в бикини, а путинист на одном из своих недавних концертов появился в мерцающем "фартуке" с полупрозрачным гольфом.

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