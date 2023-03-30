Ребел Уилсон носит яркие вещи, а Эшли Грэм – одежду с глубоким декольте: 5 самых стильных звезд ''plus size''

Много лет чрезмерная худоба считалась эталоном красоты. Звезды изнуряли организм диетами, чтобы довести себя до этого общепринятого идеала. Теперь вектор моды меняется. На подиумах, в рекламе и на экранах в кино стало появляться больше девушек размера "плюс".

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Правда, и недостатка икон стиля с пышными формами нет. Многие знаменитости уже давно на собственном примере показывают, что леди любых размеров могут одеваться актуально. Узнайте в материале OBOZREVATEL о селебрити "plus size", у которых есть, чему поучиться.

1. Ребел Уилсон

Австралийская актриса Ребел Уилсон, самые известные роли которой в романтических комедиях "Идеальный голос" и "Холостячки", очаровывает всех не только своей харизмой и милыми чертами лица, но и стилем одежды. Она точно знает, как выгодно подчеркнуть бюст и талию. Для этого знаменитость носит как черные, так и ярких оттенков вещи. Также в ее гардеробе есть костюмы с брюками палаццо и миди или длинные платья, удлиняющие силуэт.

2. Эшли Грэм

Американская модель в категории "plus size" Эшли Грэм часто смело экспериментирует с нарядами. Она носит силуэтные платья как миди, так и мини, кроп-топы и кожаные вещи – все то, что пышные девушки воспринимают как табу. Главная цель этих действий – помочь другим женщинам полюбить себя и чувствовать себя комфортно в любом весе.

3. Хлои Кардашьян

Американская звезда телевидения, бизнесвумен Хлои Кардашьян, известная участием со своей семьей в реалити-шоу "Семья Кардашьян" и "Кортни и Хлои в Майами". Она для того, чтобы создать эффект фигуры "песочные часы", носит корректирующее белье. А наряды этой знаменитости могут стать отличным вдохновением для тех из категории "plus size", кто боится носить силуэтные вещи или подчеркивать глубокое декольте.

4. Деша Поланко

Деша Поланко – американская актриса, известная ролью Даянары Диаз в комедийно-драматическом сериале "Оранжевый – хит сезона". Эта звезда с удовольствием носит трендовые новинки. Она обожает кроп-топы, силуэтные костюмы, брюки, джинсы с завышенной талией и платья кислотной цветовой палитры.

5. Мелисса Маккарти

Американская актриса и комедиантка Мелисса Маккарти стала известна благодаря своему чувству юмора. Наибольшую популярность ей подарили съемки в фильмах "Подружки невесты" в 2011 году и "Шпионка" – в 2015. Правда, Мелисса талантлива не только в этом. Она достаточно грамотно подбирает для аутфитов вещи. Носит одежду с яркими принтами, которая выгодно подчеркивает цвет волос и пышный бюст.

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