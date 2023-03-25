5 антиэйдж-приемов в одежде, которые помогают выглядеть моложе: берем пример из звезд 50+. Фото

У стиля нет возраста. Так что каждая женщина может одеваться так, как пожелает, и в 30+, и в 40+ и 50+ лет. А некоторые звезды еще и знают, как с помощью наряда освежить внешний вид и выгодно подчеркнуть фигуру.

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Рассказываем в материале OBOZREVATEL, какие вещи должны быть у леди, которые хотят выглядеть благородно и молодо. Фотографии знаменитостей станут наглядным справочником по стилю.

1. Носите светлую одежду

Чтобы выглядеть моложе своего возраста, звезды пополняют свои арсеналы одежды вещами в белых или пастельных цветах. Эта маленькая уловка помогает создавать элегантные и изысканные образы. Об этом знает 65-летняя Шэрон Стоун. Она "омолаживает" внешний вид не пластическими операциями, а именно благодаря грамотному созданию аутфитов.

2. Выбирайте яркий цвет

С возрастом многие женщины предпочитают одежду темных цветов. Почему? Потому что это практично. Плюс они убеждены, что яркие оттенки придают образу несерьезности и инфантильности. Это все стереотипы. Смело пополняйте свои гардеробы новыми цветами. Яркие вещи освежают тон лица и кожи тела, а также подчеркнут цвет волос. Хороший тому пример – удачные эксперименты 55-летней Николь Кидман.

3. Ищите актуальный крой

Чтобы выглядеть современно, не надо гнаться за трендами. Достаточно "уловить" принцип, на котором они базируются. Обратите внимание, вещи какого кроя, посадки и длины сейчас в моде – и ориентируйтесь на это. К примеру, наденьте пиджак-оверсайз, а не узенького кроя, а элегантные палаццо – вместо традиционных брюк. Подсмотрите, как следит за трендами 53-летняя Дженнифер Лопес.

4. Подчеркивайте фигуру

Забудьте о бесформенных платьях. В любом возрасте и с любой фигурой следует уметь подбирать вещи, которые подчеркнут те или иные части. Например, чтобы выделить талию, выбирайте приталенные платья и рубашки, брюки с высокой посадкой и пояс. Декольте акцентирует внимание на лебединой шее и изящных плечах. 55-летняя Джулия Робертс чаще всего подчеркивает талию и длинные ноги, и делает это весьма умело.

5. Не ограничивайтесь вещами из хлопка

Вы будете выглядеть моложе, если не побоитесь экспериментировать с одеждой из разных материалов. Речь идет о кожаных изделиях, шелке, органзе, кружевах и т.д. Они выглядят прекрасно на женщинах всех возрастов. К примеру, попробуйте вместо классического плаща выбрать объемный кожаный. Ваш обычный образ кардинально изменится. 56-летняя Сальма Хайек в основном выбирает вещи из шелка и атласа, а реже – кожаные, из льна и хлопка.

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