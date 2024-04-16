'Бах!' Шон Пенн признался, что сделал бы при встрече с Путиным, и объяснил, как победа России в войне станет концом США

Американский оскароносный киноактер и режиссер Шон Пенн дал откровенное интервью по случаю телевизионной премьеры своего фильма о войне России в Украине "Суперсила", состоявшейся в Германии. Известный кинотворец признался, что сделал бы при встрече российским лидером Владимиром Путиным, и объяснил, как победа России в войне станет концом США.

По его словам, американскому президенту Джо Байдену сейчас не хватает "воли, лидерства и жертвенности, которые были у президента Рузвельта во Второй мировой". Об этом пишет NV со ссылкой на германскую газету Bild.

Шон Пенн заявил, что его народу нужно поучиться единству у украинцев, сплотившихся перед лицом угрозы. Пообщавшись с людьми в Украине, он осознал ценность жизни, как никогда раньше.

"Я верю в устойчивость украинцев, которые борются за каждую пядь своей территории, включая Крым. Вот почему мы не должны допустить поражения в этой войне. Этого не должно произойти. Независимо от того, демократы или республиканцы у власти. Если мы проигрываем эту войну, это может стать и концом Соединенных Штатов. Знаете, я ребенок войны во Вьетнаме. Я вырос на его жестоких и преступных картинах. Поэтому я никогда не верил, что оружие приводит к миру. Но сейчас мы должны дать Украине все, что у нас есть, чтобы остановить войну", – сказал Шон Пенн.

Он также высказал свои мысли по поводу двух лидеров враждебных стран – президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина. На вопрос, что бы режиссер сделал со вторым при встрече, он сказал: "Бах!" Очевидно, Пенн намекнул на скорую расправу с военным преступником.

В то же время о встрече с Владимиром Зеленским, которому американец оставил на хранение свой "Оскар" до победного дня, он высказался с теплотой.

"Я благодарен, что смог встретиться с ним. Кроме моих родителей и детей, ни один человек никогда не тронул меня так сильно, как он", – вспомнил режиссер и друг Украины. К слову, ранее Шон Пенн назвал черту, отличающую президента Украины от других.

Как писал OBOZ.UA, с Владимиром Путиным режиссер знаком лично. Это произошло в далеком 2001 году, когда кинематографист вместе со своим коллегой Джеком Николсоном приехал в Москву на кинофестиваль и заехал на дачу к Никите Михалкову.

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