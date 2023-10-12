Шон Пенн на весь мир расхвалил Зеленского и назвал черту, отличающую президента Украины от других

63-летний обладатель премии "Оскар", актер и режиссер Шон Пенн на весь мир расхвалил президента Украины Владимира Зеленского. Звезда появился на ток-шоу на канале ABC, чтобы рассказать о своем фильме Superpower об украинском лидере и несокрушимом народе свободной страны. По его словам, глава государства отличается от других влиятельных людей своей искренностью.

В разговоре с ведущим передачи, всемирно известным комиком Джимми Киммелом режиссер рассказал, что сначала планировал снять легкую документальную картину о ставшего президентом комике. Для этого американцы приехали в Киев накануне полномасштабного вторжения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это было до того, как стало известно о наращивании российской группировки. Мы знали, что Украина ведет войну, оборонную войну на востоке с 2014 года", – объяснил актер.

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Став свидетелем борьбы украинцев с российскими оккупантами, о легкомысленном фильме больше никто не упоминал. Вся съемочная группа проигнорировала предупреждение Госдепартамента США убираться из Украины, и решила продолжить свою деятельность в охваченном войной государстве.

Шон Пенн был удивлен, что Владимир Зеленский не отменил их встречи, а нашел время для съемки фильма. Интервью тогда записывали в бомбоубежище.

"Любой глава государства, любой политик, любой руководитель крупной компании имеет момент, когда ты начинаешь чувствовать сценарий. С ним нет ни одного момента, который бы ни был искренним", – рассказал режиссер.

По словам Шона Пенна, президент Украины видел черновой вариант кинокартины. Рассказывая о реакции лидера на свою работу, режиссер сказал, что Владимир Зеленский встал и заявил: "Спорю, вы рады, что я посмотрел все это".

Как писал OBOZ.UA, Шон Пенн встречается с актрисой и телеведущей из Украины. Сначала пару заметили на свидании в одном из ресторанов Малибу, а затем на отдыхе в Риме, где они не стеснялись демонстрировать свои чувства в виде поцелуев, объятий и прогулок за руку. Что о ней известно – читайте по ссылке.

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