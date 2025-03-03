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Артист-предатель из Донецка Артур Пирожков засветился на одной из самых престижных премий в мире. Фото

Анастасия Какун
Люди
3 минуты
3,4 т.
Артист-предатель из Донецка Артур Пирожков засветился на одной из самых престижных премий в мире. Фото

Шоумен и комик родом из Донецка Александр Ревва, более известный под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, посетил премию Британской фонографической индустрии Brit Awards, которая считается одной из самых престижных в мире. Артист-предатель появился на торжественном мероприятии в сопровождении своей жены Анжелики и двух дочерей: Алисы и Амели.

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50-летний певец вышел на публику в однотонном черном костюме, что дополнил затемненными очками. Избранница Пирожкова выбрал короткое платье с открытым декольте и мерцающими серебряными деталями.

Артист-предатель из Донецка Артур Пирожков засветился на одной из самых престижных премий в мире. Фото

Младшая наследница артиста-предателя предстала перед камерами в черном платье с блестками, что скомбинировала с экстравагантной обувью. Со своей стороны старшая дочь Реввы решила выбрать лук, который будет соответствовать стилю матери и сестры, поэтому предпочла пиджак и юбку с паетками.

Стоит отметить, что имя Артура Пирожкова не было среди номинантов Brit Awards, поэтому его появление на мероприятии вызвало негодование в сети. Пользователи отмечали: не понимают, почему он оказался на престижной премии.

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Артист-предатель из Донецка Артур Пирожков засветился на одной из самых престижных премий в мире. Фото
Артист-предатель из Донецка Артур Пирожков засветился на одной из самых престижных премий в мире. Фото

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Артур Пирожков вышел на связь в своих соцсетях и обнародовал пост, где призвал остановить войну в Украине. Тогда он покинул территорию РФ и уехал в Испанию.

Артист-предатель из Донецка Артур Пирожков засветился на одной из самых престижных премий в мире. Фото

Позже стало известно, что Ревва разорвал отношения с отцом из-за разных позиций относительно войны. Папа шоумена заявил: "Когда на Донбассе началась война в 2014 году, он ни разу сюда не приехал. Лепс у нас выступал, много других артистов, а сын в родном Донецке ни разу не появился. Дело в том, что Саша ездил в Украину, где имел лучшего друга – такого Владимира Зеленского, слышали? И сын мне сказал: "Если я буду ездить, меня в Украину не пустят".

Однако после выражения антивоенной позиции 24 февраля 2022 года Артур Пирожков больше ни разу не комментировал террористическую деятельность Кремля. Более того, артист-предатель успел "переобуться", поэтому в 2023-м решил возобновить концертную деятельность в России, однако ему не удалось воплотить замысел в жизнь. Дело в том, что в Госдуме РФ обвинили дончанина в "русофобской позиции".

Проблем с карьерой в РФ у предателя возникли и в начале 2024 года. Комик снялся в ряде новогодних шоу для телевидения России, однако все сцены с ним были вырезаны.

"Ревва – друг Зеленского, я об этом говорил неоднократно. Кроме того, имеет двойное гражданство. Все мы знаем, что он имел позицию по СВО сначала другую. Но потом он понял, что из-за этого начал терять деньги, переобулся и, соответственно, решил снова приехать в Россию зарабатывать. Но мы этого ему не дадим сделать", – заявил руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

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