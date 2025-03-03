Шоумен и комик родом из Донецка Александр Ревва, более известный под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, посетил премию Британской фонографической индустрии Brit Awards, которая считается одной из самых престижных в мире. Артист-предатель появился на торжественном мероприятии в сопровождении своей жены Анжелики и двух дочерей: Алисы и Амели.

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50-летний певец вышел на публику в однотонном черном костюме, что дополнил затемненными очками. Избранница Пирожкова выбрал короткое платье с открытым декольте и мерцающими серебряными деталями.

Младшая наследница артиста-предателя предстала перед камерами в черном платье с блестками, что скомбинировала с экстравагантной обувью. Со своей стороны старшая дочь Реввы решила выбрать лук, который будет соответствовать стилю матери и сестры, поэтому предпочла пиджак и юбку с паетками.

Стоит отметить, что имя Артура Пирожкова не было среди номинантов Brit Awards, поэтому его появление на мероприятии вызвало негодование в сети. Пользователи отмечали: не понимают, почему он оказался на престижной премии.

"Путинист украинского происхождения и автор хита "Алкоголичка", Александр Ревва на красной дорожке главной британской премии Brit Awards. Что происходит?"

"Почему Александр Ревва на ковровой дорожке Brit Awards?"

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Артур Пирожков вышел на связь в своих соцсетях и обнародовал пост, где призвал остановить войну в Украине. Тогда он покинул территорию РФ и уехал в Испанию.

Позже стало известно, что Ревва разорвал отношения с отцом из-за разных позиций относительно войны. Папа шоумена заявил: "Когда на Донбассе началась война в 2014 году, он ни разу сюда не приехал. Лепс у нас выступал, много других артистов, а сын в родном Донецке ни разу не появился. Дело в том, что Саша ездил в Украину, где имел лучшего друга – такого Владимира Зеленского, слышали? И сын мне сказал: "Если я буду ездить, меня в Украину не пустят".

Однако после выражения антивоенной позиции 24 февраля 2022 года Артур Пирожков больше ни разу не комментировал террористическую деятельность Кремля. Более того, артист-предатель успел "переобуться", поэтому в 2023-м решил возобновить концертную деятельность в России, однако ему не удалось воплотить замысел в жизнь. Дело в том, что в Госдуме РФ обвинили дончанина в "русофобской позиции".

Проблем с карьерой в РФ у предателя возникли и в начале 2024 года. Комик снялся в ряде новогодних шоу для телевидения России, однако все сцены с ним были вырезаны.

"Ревва – друг Зеленского, я об этом говорил неоднократно. Кроме того, имеет двойное гражданство. Все мы знаем, что он имел позицию по СВО сначала другую. Но потом он понял, что из-за этого начал терять деньги, переобулся и, соответственно, решил снова приехать в Россию зарабатывать. Но мы этого ему не дадим сделать", – заявил руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

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