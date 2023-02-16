''Имеет русофобскую позицию'': в Госдуме РФ раскрыли политические взгляды Артура Пирожкова и сделали его врагом

Российский певец и комик родом из Донецка Артур Пирожков (настоящее имя Александр Ревва) нажил проблемы в России, где планировал выступать в начале 2023 года. Концерты артиста отменили, а в Госдуме РФ обвинили дончанина в "русофобской позиции".

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Интересно, что он не выражал своей поддержки Украине и не критиковал Кремль в публичном пространстве с 24 февраля, когда на странице звезды появилась просьба остановить войну. Очевидно этого хватило, чтобы член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в разговоре с роспропагандистами объявил Ревву врагом страны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Поскольку концерты артистка в России по непонятным причинам отменили, псевдожурналисты спросили, почему молчавший о терроре оккупантов Пирожков попал в немилость. Кстати, по словам депутата, у певца есть российское гражданство.

"Считаю, что гражданин нашей страны, высказывающийся против национальных интересов России, поддерживающий преступный киевский режим, должен понимать, что он совершает действия, которые должны быть квалифицированы как правонарушения или преступления. Ревва за свою русофобскую позицию должен ответить, поэтому запрет на его выступления в РФ является закономерным и логичным", – заявил Соловьев.

Более того, по его словам, дончанин желает России проигрыша и "дискредитирует культурную и духовную основу" страны. Сам Ревва ни разу в публичном пространстве войну не комментировал. Исключением стал призыв "подумать о детях и пожилых людях" 24 февраля 2022 года.

С того момента исполнитель исчез с инфопространства, игнорировал войну и готовил новые выступления в России, которые и отменили.

Как писал OBOZREVATEL, вместо Реввы за сына говорил его отец, оставшийся в Донецке и поддерживающий оккупантов. Он рассказал, что поссорился с сыном из-за проукраинской позиции и дружбы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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