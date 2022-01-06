Архивное фото 18-летней Елизаветы II выставили на продажу за $2000

Семья Стэнли Уильямса, который в 1944 году был смотрителем Виндзорского замка и Букингемского дворца, выложила на аукцион архивный снимок королевы Елизаветы II. На фото, цена которого $2000, 18-летняя девушка с сестрой Маргарет позируют после спектакля для военнослужащих.

После бессловесного шоу, которое еще называют пантомимой, весь коллектив во главе с королевскими особами сфотографировался на сцене. О деталях съемки и аукциона рассказало издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Фотография была сделана на королевском спектакле пантомимы "Старые сапоги красной шапочки", которая состоялась в Виндзорском дворце для военнослужащих и местных детей в 1944 году.

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18-летняя принцесса Елизавета (на фото слева) сыграла роль леди Кристины Шервуд, а ее родная сестра Маргарет, которой было 14, примерила роль Люсинды Ферфакс. Подростки в пышных светлых платьях и с элегантными прически разместились среди актеров и оркестра королевской конной гвардии.

Семья автора фото – Стэнли Уильямса, планирует выручить за продажу оригинала архивного снимка 1500 фунтов стерлингов, что составляет почти 56 тысяч гривен. Такая цена обусловлена тем, что снимок хранился 8 десятилетий.

Пресс-секретарь Стэнли от имени продавцов отмечает, что они хотят, чтобы фото оказалось в руках человека, который по достоинству оценит его историческую ценность.

"Старые сапоги Красной шапочки" были возможностью для принцессы Елизаветы и принцессы Маргарет развлечь вооруженные силы и детей Виндзора во время войны" – говорится в сообщении.

Упомянутое представление посетили почти 600 человек, в число которых вошел король Георг VI и королева Елизавета.

Кратко о личности:

Елизавета Александра Мария – наиболее долговременная на службе монарх в истории. Она правит по стране почти семь десятилетий. Родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфера на Брютон-стрит.

Ранее OBOZREVATEL писал, что королева Елизавета намекнула, кто займет престол после ее смерти. Монархиня продемонстрировала благосклонность принцессе Камилле, жене своего сына.