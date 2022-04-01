Анна Семенович пожаловалась на травлю русских в Европе: мою подругу в Италии не пускают в магазин

Российская певица Анна Семенович, которая ранее со многими другими артистами РФ дала концерт в поддержку оккупантов, пожаловалась на травлю ее соотечественников на Западе. Она рассказала о подруге, которая живет в Италии, но не может якобы посетить магазин, ведь ее туда "не пускают".

В интервью изданию "Вечерняя Москва" Семенович назвала ситуацию в отношении россиян "несправедливым, отвратительным гонением людей". Она также пожаловалась, что получила волну хейта за мысли и высказывания.

"В свете последних событий случился неведомый до этого хейт в сторону россиян. Вы это чувствуете на себе? Происходит совершенно несправедливое, отвратительное гонение русских людей. Когда на Западе отказываются лечить наших онкобольных детей. Когда мою подругу, живущую в Италии, не пускают в магазин потому, что она русская…" – сказала она.

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Певица считает, что "это чистой воды русофобия, которой невозможно найти оправдание". По ее словам, на нее также распространился "хейт", но "спасает и успокаивает огромное количество сообщений и комментариев со словами поддержки.

Как писал OBOZREVATEL, ранее телеведущая Регина Тодоренко намекнула, почему делает вид, будто Россия не нападала на Украину. По словам телезвезды, вместе с супругом, певцом Владиславом Топаловым, они наложили вето на темы, касающиеся политики.

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