Победительница "Мисс Украина Вселенная-2021" Неплях отправилась в суд после конкурса: подробности и фото

Модель Анна Неплях спустя несколько дней после конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021" попала в суд. Дело в том, что 27-летняя экс-участница проекта "Холостяк" (СТБ) ранее спровоцировала ДТП.

О своей поездке на судебное заседание обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2021" сообщила на личной Instagram-странице в формате сторис в понедельник, 20 декабря. Отметим, что по делу назначено еще и второе заседание, однако его точная дата неизвестна.

Модель показала кадры из машины, которой она ехала в суд утром. Судя по всему, инцидент не сильно опечалил украинку – она включила в авто громкую музыку.

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"Хотелось бы ранним утром ехать куда-нибудь в другое место, но я еду на свой первый суд. У меня на этой неделе два суда и все из-за ДТП", – написала Неплях в соцсети.

Авария произошла в Киеве 4 ноября – в разгар подготовки модели к конкурсу "Мисс Вселенная". Во время инцидента никто из водителей не пострадал, однако автомобиль девушки – красный Mercedes-Benz– получил серьезные повреждения. Предварительно, Неплях на своей машине "догнала" два других транспортных средства.

О ДТП украинка сообщила сразу же после случившегося. Неплях призналась, что в аварии виновата она сама.

Модель рассказала, что не рассчитала тормозной путь, хотя и была сконцентрирована на вождении. По словам Ани, это ее первое серьезное дорожно-транспортно происшествие.

"У меня до сих пор трясутся ноги. Это моя вина", – объясняла она.

Коротко о звезде:

Анна Неплях – украинская модель, победительница конкурсов "Мисс Интерконтиненталь Украина-2017" и "Мисс Украина Вселенная-2021".

Родилась 5 июня 1994 в городе Днепр. Изучала землеустройство в Киевском национальном университете строительства и архитектуры.

В 2020 году участвовала в 10-м сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк", где сражалась за сердце Максима Михайлюка.

Как писал OBOZREVATEL, один из самых престижных конкурсов красоты в мире "Мисс Вселенная-2021" состоялся в ночь с 12 на 13 декабря в Израиле. Неплях не удалось попасть в топ-16 претенденток на корону.

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