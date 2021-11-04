"Мисс Украина Вселенная-2021" Неплях стала виновницей ДТП. Фото

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2021", модель Анна Неплях в четверг, 4 ноября, спровоцировала ДТП. В аварии никто из водителей не пострадал, однако авто девушки получило серьезные повреждения.

О дорожно-транспортном происшествии украинка сообщила в своем Instagram-аккаунте в формате сторис. Неплях призналась, что в аварии виновата она сама.

"Сегодня я впервые попала в серьезное ДТП. У меня до сих пор трясутся ноги", – сказала девушка.

Как пояснила модель, она не отвлекалась во время вождения и была полностью сконцентрированной на дороге, но не успела рассчитать тормозной путь и врезалась в другую машину.

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Как казала водитель, она "слишком торопилась жить и все успевать". На кадрах, которые она опубликовала, видно, что пострадала передняя часть красного авто девушки.

"Со мной все хорошо. Со всеми водителями все хорошо! А вот с автомобилем не все хорошо", – поделилась Неплях.

Коротко о звезде:

Анна Неплях – украинская модель, победительница конкурса "Мисс Интерконтиненталь Украина-2017".

Родилась 5 июня 1994 в городе Днепр. Изучала землеустройство в Киевском национальном университете строительства и архитектуры.

Девушка будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2021", который состоится в Израиле.

В 2020 году она участвовала в 10-м сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк", где сражалась за сердце Максима Михайлюка.

Как писал OBOZREVATEL, Анна Неплях активно ведет страницу в соцсети Instagram. Несмотря на множество фотографий в шикарных нарядах, с красиво уложенными волосами и тщательным макияжем, мы нашли ее снимки без макияжа и со складочками на животе.

Неплях заявляла, что женский пол воодушевляет и вдохновляет ее. По словам модели, тело женщины прекрасно, но ей нравятся мужчины.