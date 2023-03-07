Анна Алхим прокомментировала развод Шаманской и Ханумака, в котором ее обвинили: разлучница – это обо мне, но не в этот раз

Украинская блогерша Анна Алхим откровенно прокомментировала развод своего друга-сценариста студии "Квартал 95" Руслана Ханумака и журналистки Алины Шаманской, о котором стало известно в январе этого года. Инфлюэнсерша утверждает, что ее вины в скандальном разрыве нет, хотя ее и называли разлучницей.

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Алхим заверила, что с Ханумаком ее связывают исключительно дружеские отношения. Соответствующий комментарий раздался в интервью ЖВЛ на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как известно, Алина Шаманская, публично объявляя о разводе, заявила, что последней каплей стал инцидент, случившийся на Рождество 2022 года. А именно откровенные фото и танцы ее мужа с Анной Алхим, где они якобы "терлись гениталиями".

"Это просто какой-то ужас. Я считаю, что там ничего такого не было, мы просто танцевали. Какие гениталии? Это полный абсурд. Мы с Русланом друзья. Я знала, что у них с Алиной были какие-то моменты. Но нет, я не была разлучницей, это совсем не обо мне. Ну, это обо мне, но это не такая история", – возразила блогерша.

Алхим добавила, что ждала от знакомой сообщения или вопросов о неприятной для нее ситуации, но Шаманская ничего ей не писала.

К тому же, отметила собеседница ЖВЛ, о проблемах в браке своего друга она знала. А вот для него развод стал неожиданностью.

"Он был в шоке, он волновался. Он очень любит ребенка и волновался, чтобы это не повлияло на их общение", – сказала Алхим.

Интересно, что эта версия совсем не совпадает со словами самого Ханумака. Он заявил, что переслал ладить с мамой своего ребенка еще до начала полномасштабной войны, поэтому они даже разъехались и жили отдельно.

Как писал OBOZREVATEL, Алина Шаманская обвинила экс-возлюбленного во лжи и пожаловалась на проклятия от украинцев, а он в ответ пошутил, что примет участие в шоу "Холостяк".

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