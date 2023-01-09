''Еще до войны жили отдельно'': Руслан Ханумак прокомментировал скандальный разрыв с женой-блогершей Шаманской

Сеть всколыхнула новость о том, что украинская блогерша-миллионница и журналистка Алина Шаманская разводится со своим супругом – актером и сценаристом студии "Квартал 95" Русланом Ханумаком. Юморист отреагировал на скандальное заявление своей спутницы об унижениях и вероятной измене.

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По словам Ханумака, он и Алина перестали ладить еще до начала полномасштабной войны, из-за чего даже разъехались и жили отдельно. Соответствующее видео комик разместил на личной странице в Instagram, подписав: "От любви до ненависти танец в тикток" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Дело в том, что "феерической последней точкой", которая якобы и стала главной причиной объявить о разрыве, стало видео, где Ханумак довольно раскрепощенно танцует с коллегой Шаманской – Анной Алхим. Более того, как рассказала журналистка, из-за этого пользователи сети начали ее унижать, а Ханумак отказался за нее заступаться.

Актер, в свою очередь, заверил, что никогда не изменял супруге. А хейтерам, которые якобы начали обвинять артиста в разрушении семьи, он объяснил, что их брак с Шаманской уже давно трещал по швам.

"Во-первых, я никому не изменял, ни с кем не обнимался, ни с кем не целовался, я заехал со своим другом к его подруге на несколько часов перед поездкой. Во-вторых, перед тем, как желать смерти мне и моим близким, стоит покопаться и разобраться, что мы с моей бывшей женой разорвали отношения около года назад, еще до войны мы жили отдельно. То, что об этом мы не говорили публично, – это в первую очередь были наши с ней дела", – высказался звезда "Лиги смеха".

Ханумак добавил, что его не цепляют гневные сообщения от хейтеров, а также поблагодарил бывшую за совместно прожитые годы. Впрочем, и здесь не обошлось без язвительного словца – комик намекнул, что блогерша была очень ревнивой.

"Алине я благодарен за все годы, которые мы с ней прожили. Она замечательный человек. Я желаю ей только добра и найти человека, который не будет себе позволить находиться просто в компании с другими девушками", – закончил актер и сценарист.

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