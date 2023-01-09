''Терся гениталиями с другой'': блогерша Шаманская заявила, что разводится со звездой ''Квартала 95'', и рассказала о унижении

Известная украинская блогерша и журналистка Алина Шаманская заявила, что намерена развестись с актером и сценаристом студии "Квартал 95" Русланом Ханумаком. Последней "феерической точкой", по ее словам, стал произошедший на Рождество инцидент.

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7 января звезду заметили в компании другой инфлюэнсерши. По словам комментаторов, – Анны Алхим. Из-за этого пользователи сети начали унижать жену Ханумака, а он отказался заступаться за избранницу. Неприятной историей Алина Шаманская поделилась в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Когда тебя публично унижают и насмехаются под фото, где изображен твой муж, который трется гениталиями с другой блогершей у нее дома на Рождество. И ты просишь вступиться, а тебе отвечают: "Мы выше этого". Ты набираешься смелости и наконец признаешься себе: "Значит это не твой мужчина". Да, это не мой мужчина", – объяснила блогерша.

Она подчеркнула, что описанная ситуация не стала причиной развода, однако ее можно назвать "феерической последней точкой".

Подробности развода звезда соцсетей попросила не ждать, ведь она имеет уважение к прошлому и несет ответственность перед сыном. Также Алина Шаманская попросила ее не жалеть.

"До последнего не хотела выносить ни крошки личного сюда, но выбор сделан за меня. Если меня некому защиты в публичной плоскости – я сделаю это сама", – закончила журналистка.

Руслан Ханумак ситуацию и слова жены еще не прокомментировал. Как известно, они познакомились в 2016 году на съемках проекта "55 за 5", где Шаманская интервьюировала звезд. В августе следующего года пара сыграла свадьбу, а уже через месяц у них родился сын Артур.

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