Блогерша Шаманская обвинила бывшего мужа Ханумака во лжи: я ела проклятия всю войну, потому что он был со мной в Америке

Украинская блогерша и журналистка Алина Шаманская прокомментировала слова бывшего мужа Руслана Ханумака о том, что они не живут вместе уже год. По ее словам, актер "Квартала 95" соврал.

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Инфлюэнсерша также добавила, что более 10 месяцев выслушивала проклятия со стороны украинцев из-за того, что ее избранник уехал с женой и сыном в Америку, а не остался в Украине. Об этом Шаманская рассказала в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я молча ела проклятия в мою сторону от тысячи людей всю войну из-за того, что мой муж в Америке со мной. Мне и моему сыну желали смерти не один день, а 10 месяцев. Ни разу никто не вышел в публичную плоскость и не сказал: "Отстаньте от Алины, все вопросы ко мне". Я искренне рада, что Руслану хватило смелости публично защитить свою семью от злобных комментаторов. Это еще одно подтверждение, что "семьей" я не была", – написала звезда соцсетей.

Она также попросила не обижать ее бывшего мужа, поддерживая ее. Напоследок блогерша добавила, что утверждение Ханумака о том, что они разошлись еще до полномасштабной войны, – ложь.

Напомним: накануне Алина Шаманская заявила, что намерена развестись с актером и сценаристом студии "Квартал 95" Русланом Ханумаком. Последней каплей в их отношениях стало нежелание юмориста защитить жену в публичном пространстве после скандального видео с другой блогершей.

В ответ Руслан Ханумак записал видео, где попросил не угрожать и не оскорблять его семью и друзей, а также поведал свою версию событий.

Как известно, Шаманская и Ханумак познакомились в 2016 году на съемках проекта "55 за 5", где журналистка брала интервью у звезд. В августе следующего года пара поженилась, а уже через месяц у них родился сын Артур.

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