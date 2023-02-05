Ханумак прокомментировал скандальный развод с Шаманской: пойду на шоу ''Холостяк''

Актер и сценарист студии "Квартал 95" Руслан Ханумак прокомментировал недавний скандал вокруг своего развода с украинской блогершей-миллионницей Алиной Шаманской. Комик якобы "терся гениталиями" и развлекался с другой известной инфлюэнсершей Анной Алхим. Однако сам Ханумак все обвинения отрицает – говорит, что эта история "высосана из пальца".

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Юморист решил рассказать, как все было на самом деле. Своей версией он поделился в интервью Даниэлю Салему для YouTube-канала "Зірковий".

"Мы начали говорить о разводе давно. Дали себе второй-третий шанс. Длилось все год. Жили по отдельности. Я не ее человек. Пазл просто не влазит. История с Алхим высосана из пальца. Не хочу даже оправдываться. Заехали поесть. Была ее мама, брат, сын. Я понимаю, что у Алины в голове творилось. Я у нее в сторис не появляюсь семь месяцев. И тут я с ее коллегой. Когда она это увидела, то так о***ела. Думаю, директ был завален. Это добило", – высказался Руслан.

Теперь, как уверяет актер, он в личной жизни ставит большую паузу. Впрочем, Ханумак готов пойти на любовное реалити "Холостяк", чтобы найти избранницу на шоу.

"Не будет у меня больше отношений. Максимум, шоу "Холостяк". Я уже говорю вам да", – подчеркнул комик.

Напомним, ранее Алина Шаманская заявила, что намерена развестись с Русланом Ханумаком. Последней каплей в их отношениях стало нежелание юмориста защитить жену в публичном пространстве после скандального видео с другой блогершей Анной Алхим.

В ответ Руслан Ханумак записал видео, где попросил не угрожать и не оскорблять его семью и друзей, а также поведал свою версию событий. По словам актера, он и блогерша уже давно планировали развестись, а последний год и вовсе жили раздельно.

Шаманская отреагировала на эти заявления. Она заверила, что экс-любимый соврал. Напомнила инфлюэнсерша и том, что после полномасштабного вторжения Ханумак отправился с ней и сыном в США, а не остался в Украине.

Как писал OBOZREVATEL, ранее своим разводом шокировали также телеведущий Никита Добрынин и блогерша Даша Квиткова. Пара сообщила об этом в начале 2023 года.

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