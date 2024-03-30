Анита Луценко объяснила, почему с русским языком Украина обречена на поражение в войне

Украинский тренер Анита Луценко возмутилась из-за массового использования русского языка на третий год после начала полномасштабного вторжения, из-за чего, по ее мнению, Украина обречена на поражение. Она считает, что пока полностью не удастся искоренить вражеский язык, война с Россией будет повторяться.

На основе фото, с которым спортсменка в Instagram-рассказах выложила свое возмущение, можно сделать вывод, что Луценко находилась в Варшаве и ее слова прежде всего касаются переселенцев, проживающих за границей.

"Сегодня была шокирована количеством русского языка. Каждый второй. Война надолго... Как язык приближает победу? Дети следующие 60 лет будут разговаривать снова на русском и снова все по кругу", – объяснила она.

Знаменитость с началом полномасштабного вторжения России перешла на украинский язык в общении и на собственном опыте знает, насколько тяжелая такая трансформация.

"Трудно ли переходить? Да. Но воинам тяжелее. Им не до языка. А мы, в безопасности, не делаем и минимума, который зависит от нас. Война надолго..." – написала Луценко.

Она напомнила, что украинский язык годами испытывал угнетение и достоин возрождения и популяризации. Поэтому Луценко призывает начинать "развивать свое", чтобы через 60 лет снова не было "все по кругу".

"Вопрос не в том, чтобы назло оккупантам разговаривать на русском, а чтобы наконец начать насыщать свою собственную культуру, развивать свое, что уничтожали целенаправленно веками. Но значит – тяжело... Если это трудно, то будет еще тяжелей", – выразилась она.

Напомним, спортсменка возмущалась относительно украинцев, которые хорошо знают иностранные языки, но отказываются изучать государственный. "Пытаться быть как нейтив спикер (как тот, кто на ней всю жизнь разговаривает), разговаривать флюентле (свободно) на иностранном, когда не можешь делать это на языке своего паспорта, – это странность. Время на иностранный есть, на свой – нет... Ну это такое", – прокомментировала она.

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