''Ани просила не публиковать ее фото с дронами для ВСУ'': в сети потролили предательницу Лорак, которую в РФ хотят признать иноагентом

В сети потролили Ани Лорак, предавшая свою страну и все 9 лет войны активно зарабатывала деньги в России. Теперь ее концерты в российских городах начали отменять, а саму артистку собираются признать иноагентом.

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Карма, как говорится, догнала изменницу. Ани Лорак, которая во время полномасштабного вторжения продолжала выступать перед оккупантами, чем поддерживала геноцид собственного народа, в России обвинили в том, что она якобы могла помогать ВСУ.

На певицу в России "накатали" обращение в Генпрокуратуру и налоговую службу, чтобы ее проверили на предмет финансирования ВСУ и требуют признать Лорак иноагентом, "если оно подтвердится".

Почувствовав, что запахло паленым, предательница заявила, что никогда не делала этого, опубликовав обширный пост в Instagram.

Со своей стороны украинцы решили "помочь" Ани Лорак и публикуют "благодарности" за поддержку ВСУ.

Так известный блоггер Антон Ходза, настоящее имя Антон Максименко, опубликовал в Facebook пост-троллинг, в котором благодарит Лорак за "пожертвования" для военных.

"Хотел бы поблагодарить певицу Ани Лорак за помощь ВСУ. Уже три пикапа на ее пожертвования закупили. Пять тепловизоров и десять дронов, с которых можно сбрасывать гранаты и ВОГ. Сейчас договорились о покупке дронов-камикадзе. Ждем от Ани денежного перевода криптовалютой.

Добрые дела любят тишину, но она уже столько сделала для победы, что молчать дальше нет смысла. Надеюсь, об этом не узнают в ФСБ, не хотелось бы, чтобы у нашей "соловушки" из-за этого проблемы начались. Пусть и дальше выступает в России, а деньги нам переводит", – иронизирует блоггер.

"Не стоит это публиковать, я знаю, она всегда просит солдат не публиковать фотографии с ее дронами. Думаю, нужно удалить публикацию, пока враг не увидел", – подыграл блоггеру Юрий Бутусов.

Пользователи активно откликнулись на троллинг и взялись "хвалять" и "благодарить" Ани Лорак.

"И знаете, так обедно что ее концерты отменяют. Она же так хорошо приводила и корректировала. Плачем";

"Особое спасибо за локации военных объектов на Подмосковье";

"Она сейчас договаривается о F 16. Еще два концерта – и бросит кэш";

"Говорят, именно она на тайных переговорах убедила лидеров ЕС предоставить нам снаряды с обедненным ураном", - иронизируют украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ани Лорак издала, что переехала в Россию из-за "притеснения власти" в собственной стране, и в очередной раз назвала войну "конфликтом".

Ани Лорак заняла третье почетное место в реестре государственных изменников. С ней в этот список вошли и другие украинцы, поддерживающие геноцид собственного народа. Подробнее – в нашем материале.

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