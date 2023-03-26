Ани Лорак выдала, что переехала в Россию из-за ''притеснений власти'' в собственной стране, и в очередной раз назвала войну ''конфликтом''

Певица родом из Черновицкой области Ани Лорак, которая с 2014 года активно гастролирует по РФ, а после полномасштабного вторжения осталась в стране-агрессоре, ни слова не сказав о преступной войне на родине, выдала очередную порцию "жалобного" бреда о том, что она якобы была вынуждена покинуть Украину и уехать в РФ. Это заявление артистка сделала, очевидно, по той причине, что ее концерты в российских городах стали отменять, а на Родине предательницу и ее "творчество вне политики" никто не ждет. Так что Каролина (настоящее имя звезды) решила пожаловаться и объяснить, почему не приняла четкой позиции в российско-украинском "конфликте" – именно этим словом она охарактеризовала геноцид собственного народа.

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Поспешила Лорак в очередной раз напомнить, что считает себя украинской певицей и "гордится своим наследием и культурой". Забыть об этом и уехать строить карьеру в Россию ее "вынудили" украинские власти. Именно такое заявление коллаборантка выдала у себя в Instagram.

"Я делилась своим творчеством в Украине на протяжении долгих лет, в том числе представляла свою страну на Евровидении и заняла второе место. Однако, с начала конфликта между Россией и Украиной я оказалась в центре внимания множества сплетен без каких-либо фактов. В 2014 году некоторые политические деятели в Украине хотели использовать меня в своих целях, с чем я не могла согласиться. Мне предоставили только два варианта: "Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране". Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в РФ", – попыталась оправдать свой побег в Москву украинка.

Лорак цинично добавила, что в России ее "приняли и дали возможность расти", но при этом "Украина всегда оставалась в ее сердце".

Певица заверила, что она понимает, почему некоторые критикуют ее за молчание, добавив, что "не поддерживает никакие формы насилия". Вот только назвать Россию агрессором, который развязал кровавую, убийственную и разрушительную войну в Украине, Лорак смелости так и не хватило.

"Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне. Я также хочу сказать, что я никогда не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь", – прокомментировала исполнительница.

В очередной раз "голубка мира" напомнила, что дорожит своей и российской, и украинской аудиторией. Также Лорак похвалила себя за то, что "помогает всем нуждающимся, независимо от национальности или политической принадлежности".

"Мой вклад и помощь семьям, оказавшимся в трудной ситуации, больницам и детям вышел за пределы Украины и России. Я понимаю, что мое желание продолжать выступать в России вызвало споры, и некоторые люди критикуют меня за то, что я не занимаю позицию по конфликту между Украиной и Россией. Я хочу заверить своих поклонников, что мое решение не было продиктовано политикой или желанием занять чью-либо сторону. Я музыкант, и моя цель – делиться своей музыкой с аудиторией по всему миру", – закончила предательница.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак заняла третье почетное место в реестре государственных предателей. С ней в этот список вошли и другие украинцы, поддерживающие геноцид собственного народа. Подробнее – в нашем материале.

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