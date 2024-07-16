Певица родом из Буковины Ани Лорак, работающая в России и обогащающая налогами страну-террористку, цинично заговорила о мире и родителях-украинцах. О желании, чтобы "дети были здоровы", предательница рассказала в Беларуси, откуда в 2022 году в Украину зашли убийцы и насильники.

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Разговаривала Лорак не со случайными фанатами, а с пропутинским изданием. Так артистка подыгрывает пропаганде в нарративах о "дружбе" народов.

Ани Лорак сейчас находится на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Там предательница поет на русском и демонстрирует фанатам своего нового кавалера.

После одного из выступлений певицу подстерегли корреспонденты, которые спросили о ее "самом заветном желании".

"Я хочу, чтобы мир был во всем мире. Это моя мечта. Чтобы дети были здоровы, чтобы моя мамочка была жива. В этом году я похоронила папочку. Теперь я мечтаю, чтобы мамочка была со мной много лет. Чтобы все родители были живы. Я мечтаю о простых мечтах", – выдала предательница, финансирующая содержание депортированных из Украины несовершеннолетних.

К слову, отец Ани Лорак – Мирослав Иванович Куек – был патриотом своей страны и до последнего не бросал народ в беде. С 1972 года он работал журналистом. Затем возглавил отдел кицманской райгазеты "Свободная жизнь", был редактором многих литературных и краеведческих книг, автором поэтического сборника "Священный дар любви" и ряда песен.

О местонахождении матери певицы ничего неизвестно. Лорак не сообщала, что кто-то из ее семьи покидал Украину или переезжал ли к ней.

Ранее OBOZ.UA писал, что первая солистка группы "ВИА Гра" Алена Винницкая резко высказалась о певице Ани Лорак и назвала имя мужчины, который сделал коллаборантку равнодушной к Украине.

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