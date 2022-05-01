'Анджелина, стань ангелом мира!' Jerry Heil и Kalush Orchestra спели песню Джоли в гостиничном номере

Неожиданный приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли вдохновил украинских исполнителей Jerry Heil и Kalush Orchestra на создание музыкальных строчек. Артисты за ночь написали песню-обращение к звезде и спели ее в гостиничном номере.

Таким образом, украинцы хотели поблагодарить знаменитость за то, что она привлекает внимание к войне в Украине и по собственному желанию общается с пострадавшими. Ролик опубликовали на странице Jerry Heil в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Авторы попросили актрису порекомендовать своим друзьям также посетить Украину, ведь таким образом мировое сообщество не будет забывать о зверствах российских оккупантов.

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"Дорогая Анджелина Джоли, спасибо вам за то, что в то время, когда новости о российской войне в Украине стали привычными, вы не оставляете без внимания нашу землю. Пожалуйста, попросите ваших талантливых друзей из Голливуда пойти по вашим шагам и тоже посетить украинцев , ведь благодаря вам мир снова слышит нас!" – говорится в описании.

В текстре авторской песни певица вспомнила кинокартину "Вечные" от Marvel и Тэну, богиню войны.

"Тена – богиня войны – Анджелина, пожалуйста, стань ангелом мира для Украины. Используй свою суперсилу, и увековечим храбрых украинцев в вечности", – говорится в песне-обращении.

Ролик звезды записали прямо в гостиничном номере, сидя на окне.

"Встретив Kalush Orchestra, готовящихся к Евровидению, той же ночью я обратилась к ребятам, и мы записали этот припев без какой-либо подготовки прямо у них в номере", – написала она.

Напомним, накануне журналистка OBOZREVATEL Майя Подгородецкая случайно встретила голливудскую звезду во Львове и поделилась видеозаписью, на которой Джоли заходит в кафе. Знаменитость была очень приветлива и совсем не скрывалась от украинцев.

Впоследствии стало известно, что на львовском железнодорожном вокзале, где актриса общалась с горожанами, ее застала угроза ракетного удара. Звезде пришлось бежать в укрытие под звуки попавших на видео сирен.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Анджелина Джоли из-за приезда во Львов получила "роль" героини уморительных мемов. Украинские юмористы создают добрые и забавные картинки с актрисой, которые становятся вирусными в сети. Самые удачные из них, по мнению нашей редакции, можно посмотреть тут.