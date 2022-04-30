Анджелина Джоли стала героиней мемов после визита во Львов. Самые удачные шутки украинцев

Звезда мирового масштаба Анджелина Джоли прибыла во Львов, чтобы поддержать украинцев в войне против России, и получила "роль" героини уморительных мемов. Местные юмористы создают добрые и забавные картинки с актрисой, которые становятся вирусными в сети.

Кроме того, новой звездой Интернета стал мальчик с видео из львовской кофейни, который проигнорировал голливудскую знаменитость. OBOZREVATEL собрал самые удачные, по мнению редакции, шутки украинцев.

Анджелина Джоли во Львове и принятие решения о ленд-лизе Конгрессом США – одни из самых обсуждаемых новостей за последние два дня. Остроумные украинцы решили объединить эти два события в один мем и получили весьма уморительный результат.

Видео дня

Парень из львовской кофейни и его искреннее равнодушие к мировому секс-символу за спиной также не могли остаться незамеченными.

Интернет-пользователи начали гадать, чем таким увлекательным был занят украинец, что даже не обратил внимание на знаменитую американскую актрису. Самая популярная версия – смотрел видео, как ВСУ уничтожают оккупантов. Однако было и масса других вариантов:

Некоторые украинцы отметили, что путь Анджелины Джоли в Украину был, наверняка, не легким, поскольку прямых рейсов из Америки сейчас нет.

Напомним, журналистка OBOZREVATELМайя Подгородецкая поделилась видеозаписью, на которой Джоли заходит в кафе во Львове. По ее словам, она не ожидала увидеть звезду в таком месте. Как себя вела актриса и зачем приехала в Украину – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATELранее, странное поведение главы РФ Владимира Путина на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу стало поводом для новых шуток и мемов. Позу, которую принял 69-летний лидер страны-агрессора за столом, пользователи сети назвали "болезненной".