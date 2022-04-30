Анджелине Джоли во Львове пришлось бежать в убежище из-за угрозы ракетного удара. Видео

Всемирно известная голливудская актриса Анджелина Джоли, приехав во Львов, чтобы поддержать украинцев в войне против России, была вынуждена бежать в убежище из-за угрозы ракетного удара. Когда кинозвезда была на вокзале, началась воздушная тревога.

Соответствующее видео обнародовали на YouTube-канале Ukraine Media. Под звуки сирен знаменитость вместе с волонтерами, журналистами и охраной направлялась в безопасное место.

Несмотря на весьма волнительную ситуацию, Джоли вела себя сдержанно. Она без паники следовала за волонтерами и даже успевала позировать папарацци.

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Когда у актрисы спросили, не страшно ли ей, она ответила: "Нет-нет, со мной все в порядке".

К слову, как можно заметить по видео, несмотря на свою всемирную известность, звезда фильмов "Лара Крофт", "Малефисента" и многих других вела себя очень открыто, располагая к себе.

Отметим, ранее СМИ предполагали, что Джоли, которая является послом доброй воли по делам беженцев в ООН, приехала в Украину именно по инициативе организации.

Однако официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш заявил: "Анджелина Джоли приехала в Украину по личной инициативе, и ООН не имеет никакого отношения к этому визиту".

Напомним, журналистка OBOZREVATEL Майя Подгородецкая поделилась видеозаписью, на которой Джоли заходит в кафе во Львове. По ее словам, она не ожидала увидеть звезду в таком месте. Как себя вела актриса и зачем приехала в Украину – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Анджелина Джоли из-за приезда во Львов получила "роль" героини уморительных мемов. Украинские юмористы создают добрые и забавные картинки с актрисой, которые становятся вирусными в сети. Самые удачные из них, по мнению нашей редакции, можно посмотреть тут.