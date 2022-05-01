"Это очень много химии": Арестович рассказал, что может значить визит Анджелины Джоли для Украины

Приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов может оказать мощное влияние на дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Американская звезда имеет очень большой авторитет для всех своих сограждан.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фейгин live". По его словам, после возвращения домой Джоли может призвать американских политиков и других звезд активно помогать украинцам. И те якобы не смогут ей отказать.

Визит Джоли вызвал бурную реакцию в РФ, в том числе у известных медийных личностей. "Балбесы в Москве привыкли, что актеры – это то же самое, что официанты. Типа, иди сюда, я тебе 100 долларов в трусы засуну, и вали отсюда. Они не понимают, как работает современный западный мир, с которым они взялись воевать", – прокомментировал Арестович.

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По его словам, визит в Украину голливудской звезды – "это очень-очень много химии".

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудская актриса Анджелина Джоли прибыла в Украину 30 апреля. Звезда является послом доброй воли по делам беженцев в ООН и, вероятно, приехала поддержать украинцев в войне против России.