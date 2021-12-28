Андрей Задворный после расставания со Златой Огневич сменил прическу

Победитель шоу "Холостячка-2" (СТБ) Андрей Задворный обновил свой образ, сделав новую стрижку. 32-летний мужчина выбрал прическу, отличающуюся от той, с которой снимался в романтическом реалити.

Соответствующие фотографии знаменитость опубликовал в личном Instagram-аккаунте. Напомним, что после окончания проекта Андрей расстался с главной героиней шоу, певицей Златой Огневич. Разрыв произошел по инициативе Задворного.

Интересно, что во время трансляции второго сезона "Холостячки" свой внешний вид Андрей кардинально не менял, пока не сделал эту стрижку.

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Победитель реалити-шоу не только сменил форму прически, но и сделал для фотосессии стильную укладку. Он позировал в полосатой рубашке и светлых брюках. На плечах у украинца был серый свитер.

На одной из фотографий победитель шоу засветил татуировку на руке. Он обещал Злате вывести это изображение, поскольку оно было сделано во время прошлых отношений.

Подписчиков удивило, что тату выглядит еще ярче, чем после первой процедуры удаления лазером. Андрей заверил, что такой эффект – это норма, а процесс выведения чернил очень долгий.

"А где обещанное на всю Украину вывести татуировку? Слова в пустую", – поинтересовались в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Андрей Задворный – 32-летний украинский предприниматель с собственной компанией по производству деревянных игрушек для детей.

Разведен, от предыдущего брака есть ребенок – 6-летняя дочь Кира.

Мужчина выиграл шоу "Холостячка-2" (СТБ). Злата Огневич приняла его предложение руки и сердца и призналась в любви, но после проекта Андрей бросил певицу. Он пояснил, что его чувства прошли, но причин он не понимает.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Задворный сорвался на крик, убеждая подписчиков в том, что он не использовал Злату Огневич. Мужчина утверждает, что он мог бы расстаться с певицей иначе, если бы от реалити ему был нужен только пиар.

Звезда в свою очередь отписалась от Задворного в социальной сети Instagram, хотя следила за другими участниками второго сезона "Холостячки". Артистка также намекала, что готова к новым отношениям после того, как победитель шоу ее бросил.