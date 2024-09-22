Андрей Макаревич отреагировал на свой статус 'иноагента' в России: какое наказание ему обещают пропагандисты

Лидер известной российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич, с 2014 года откровенно осуждающий путинский режим и войну против Украины, отреагировал на статус "иноагента" в России, который получил в сентябре 2022 года. Музыкант, живущий сейчас в Израиле, говорит, что это унижает его человеческое достоинство.

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Как пишут пропагандистские медиа, Макаревич позывался к Министерству юстиции РФ и утверждал, что "не осуществлял политическую деятельность в интересах других государств". То есть в заявлении говорится, что музыкант якобы не поддерживал Украину в войне и не осуждал диктатора Владимира Путина, а статус "иноагента" ему выдали необоснованно.

"Административный истец Макаревич утверждает, что никогда не осуществлял политической деятельности в интересах иностранных источников, ни под каким влиянием, оказываемым иностранными источниками, не находится. Оспариваемое распоряжение является дискриминацией, попирает принципы равенства, унижает достоинство, нарушает право на свободу слова и распространения информации, а также право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиту своей чести и доброго имени административного истца", – говорится в документе Замоскворецкого суда, который удалось получить росмедиа.

В частности, Макаревич утверждает, "что статус иностранного агента унижает его достоинство, снижает его положение, его репутацию в глазах других людей и своих, серьезно ограничивает его возможность заниматься общественной деятельностью и стигматизирует его".

Однако иск музыканта Минюст РФ считают безосновательным, поэтому убрать его из так называемого реестра иноагентов не собираются. Еще в мае росмедиа сообщали, что Макаревичу грозит до двух лет за решеткой из-за якобы нарушения правил деятельности иностранного агента. Он случайно раскрыл пропагандистам свои намерения выступить в Киеве после победы Украины в войне во время фейкового разговора с президентом Владимиром Зеленским, именем которого представились пранкеры-пародисты.

Тогда Таганский районный суд Москвы также оштрафовал знаменитость на 30 тыс. рублей (около 13,4 тыс. гривен) за нарушение закона об "иноагентах".

Андрей Макаревич действительно периодически высказывается против путинского режима в РФ и поддерживает украинских военных. Недавно он обратился к местным жителям Курской области с метким вопросом: не жалеют ли они о выборе государственного лидера? По его мнению, россияне должны понимать: боевые действия никогда не бывают односторонними, а они долгое время поддерживали диктаторский режим, последствия которого ощущают на себе.

В частности, из-за публичного осуждения войны в Украине Z-патриоты требуют лишить Андрея Макаревича звания народного артиста РФ. По мнению путинистов, исполнителя должны оставить без социальных выплат ведь таким образом он "обворовывает" российских налогоплательщиков.

Ранее OBOZ.UA писал, почему "иноагент" Максим Галкин и его жена Алла Пугачева выехали из России в Израиль почти сразу после того, как началась полномасштабная война: чувство свободы слова не давало им покоя.

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