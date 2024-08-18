Стало известно, почему Галкин и Пугачева уехали из России: показали верный пример в тот момент

Российская эстрадная певица Алла Пугачева и ее муж комик Максим Галкин уехали из России почти сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Юморист раньше был любимцем для своего народа, поэтому мог бы дальше развивать карьеру там, но его чувство свободы слова заставило уехать из страны в Израиль.

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Максим Галкин понимал, что за его резкие высказывания и высмеивания диктатора Владимира Путина ему не поздоровится. В знак своей борьбы с режимом он решил открыто говорить о ненавистническом культе войны на Родине. Выехавший в США российский шоумен и звезда скандального российского реалити "Дом-2" Рустам Солнцев рассказал в интервью Дмитрию Гордону подробнее о причине, по которой Галкин с семьей переехали в другую страну.

"У него столь хрустальные и смелые чувства, несмотря на то, что он базировался на "Первом канале", появляется в "Огоньках" на всех этих каналах, поднимает здравицу и все эти бокалы в Новый год, и все остальное. Нет! Этот человек был наполнен свободой как воздухом. И когда эту свободу начали откачивать уже в промышленных масштабах, его отъезд с семьей, молодой женой и детьми – он был неизбежен", – объяснил Солнцев.

Он добавил, что русские не могли легко манипулировать Галкиным, потому что он уже давно знал свою цель и не собирался идти у пропаганды на поводке. На него тоже не действовала ни одна критика.

"И опять же все эти пропагандистские выс*ры в его адрес: "Ах, Макс, профукал ты свое счастье"... Это все было в пустую. Они могли хоть падать, хоть извиваться. Напрасно! Перед ними был уже вполне себе сформированный человек – очень крутой, свободолюбивый, талантливый артист.

Солнцев добавил, что его также часто критикуют россияне из-за его решения уехать из России. Сейчас шоумен живет в Америке и пытается отстоять свою антивоенную позицию.

"Каждый раз, когда какая-то сволочь пролезает ко мне в чат и начинает рассказывать, что я совершил самую большую ошибку в своей жизни, я говорю на это только одно: "Слушай, Пугачева уехала. Ну кто я такой, чтобы сомневаться в этом действии, если когда-то уехала Пугачева с Галкиным? То есть, высшей планки уже не бывает, после них, как говорится, только мама. И они показали, как правильно было поступить в тот момент", – отметил россияне.

Ранее OBOZ.UA писал, что Максим Галкин поставил на место зрителя, оскорбившего его на концерте в Юрмале. Шоумен ответил на бранные высказывания пранкера-путиниста меткой фразой: "Идите за русским кораблем".

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