Анатолич дрожащим голосом обратился к украинцам с места прилета в родном Кривом Роге, где Россия убила маму с детьми. Видео

Шоумен Анатолий Анатолич приехал в родной Кривой Рог, куда 11 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке, в результате чего погибла мама и трое детей. 40-летний ведущий дрожащим голосом обратился к украинцам с места трагедии и показал ужасные кадры после прилета.

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Соответствующее видео появилось на Instagram-странице знаменитости. Шоумен поделился, что этот дом имел для него особое значение, ведь в юные годы он проводил там очень много времени.

"Помните, вчера был прилет по Кривому Рогу. Я приехал на это место. Продолжаются поисковые работы. Этот дом, эта улица, где я очень много времени проводил раньше, когда учился здесь в гимназии. Она рядом. И сейчас сказали, что здесь нашли тело мамы и троих детей. Только вчера была информация о пострадавших, но без жертв", – с болью сказал ведущий.

В своем обращении Анатолич отметил, что оккупанты убили 32-летнюю Елену и троих ее детей: 10-летнего Кирилла, почти трехлетнего Демида и двухмесячную Ульяну. Из всей семьи выжил только отец.

Перед тем, как появилась информация о погибших, в Stories шоумен рассказал, что в студенческие годы неоднократно был в этом доме со своими товарищами. Там жила их одногруппница, поэтому они часто проводили время с компанией в ее доме.

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