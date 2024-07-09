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"Киеву вырвали сердце". Стивен Кинг, Джессика Честейн и другие всемирно известные звезды отреагировали на атаку России по "Охматдету"

Катерина Малай
Люди
2 минуты
2,2 т.
'Киеву вырвали сердце'. Стивен Кинг, Джессика Честейн и другие всемирно известные звезды отреагировали на атаку России по 'Охматдету'

Террористическая атака 8 июля на гражданские объекты в Киеве, где кроме домов и частных сооружений пострадала детская больница "Охматдет", не оставила равнодушным никого. Не только украинцы объединились ради помощи детям и взрослым, но и иностранцы призвали своих подписчиков не молчать о трагедии.

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Многие звезды, и раньше поддерживавшие украинский народ, на этот раз тоже не смолчали. OBOZ.UA расскажет, что об атаке РФ думают друзья Украины.

Дизайнер Фрэнк Вильде, ежедневно напоминающий миру о войне в Украине, анонсировал накануне демонстрацию перед российским посольством в Берлине, чтобы напомнить Европе, насколько необходимо украинцам оружие.

"Напомнить, что мирные переговоры с террористами, убивающими детей на лечении, невозможны. Только вооруженная победа Украины может принести мир. Украина должна иметь возможность защищать своих людей и детей от России", – написал модный эксперт.

"Киеву вырвали сердце". Стивен Кинг, Джессика Честейн и другие всемирно известные звезды отреагировали на атаку России по "Охматдету"

Известный историк и профессор Йельского университета, посол United24 Тимоти Снайдер в Х показал ужасные видео с места удара и написал, что Россия бомбит больных раком детей.

"Киеву вырвали сердце". Стивен Кинг, Джессика Честейн и другие всемирно известные звезды отреагировали на атаку России по "Охматдету"

Американская актриса кино и телевидения Джессика Честейн 7 августа 2022 лично посетила Украину. Звезда побывала в детской больнице "Охматдет" и пообщалась с украинскими детьми, вчера едва не погибшими.

"Сегодня утром российские ракеты нанесли удар по той же больнице, которая была заполнена детьми, уже находившимися в критическом состоянии, когда произошли эти атаки", – подчеркнула звезда.

"Киеву вырвали сердце". Стивен Кинг, Джессика Честейн и другие всемирно известные звезды отреагировали на атаку России по "Охматдету"

Популярная голливудская актриса Джейми Ли Кертис опубликовала щемящий пост.

"Сегодня Киеву вырвали сердце. Россияне почти одновременно нанесли удары по нескольким районам и непосредственно по детской больнице "Охматдет". Сегодня Киев взял себя в руки. Тысячи людей расчищают завалы – гражданские и военные, пожарные, ветераны с протезами, бабушки, медсестры", – написала знаменитость.

"Киеву вырвали сердце". Стивен Кинг, Джессика Честейн и другие всемирно известные звезды отреагировали на атаку России по "Охматдету"

"Король ужасов" Стивен Кинг также упомянул в своем блоге обстрелы. Он рассказал о разбомбленной больнице и 37 погибших.

"Киеву вырвали сердце". Стивен Кинг, Джессика Честейн и другие всемирно известные звезды отреагировали на атаку России по "Охматдету"

Ранее OBOZ.UA писал, что попадание в больницу "Охматдет" в Киеве стало шоком для украинцев. Вакарчук, Тополя и другие звезды обратились к миру.

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