'Киеву вырвали сердце'. Стивен Кинг, Джессика Честейн и другие всемирно известные звезды отреагировали на атаку России по 'Охматдету'

Террористическая атака 8 июля на гражданские объекты в Киеве, где кроме домов и частных сооружений пострадала детская больница "Охматдет", не оставила равнодушным никого. Не только украинцы объединились ради помощи детям и взрослым, но и иностранцы призвали своих подписчиков не молчать о трагедии.

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Многие звезды, и раньше поддерживавшие украинский народ, на этот раз тоже не смолчали. OBOZ.UA расскажет, что об атаке РФ думают друзья Украины.

Дизайнер Фрэнк Вильде, ежедневно напоминающий миру о войне в Украине, анонсировал накануне демонстрацию перед российским посольством в Берлине, чтобы напомнить Европе, насколько необходимо украинцам оружие.

"Напомнить, что мирные переговоры с террористами, убивающими детей на лечении, невозможны. Только вооруженная победа Украины может принести мир. Украина должна иметь возможность защищать своих людей и детей от России", – написал модный эксперт.

Известный историк и профессор Йельского университета, посол United24 Тимоти Снайдер в Х показал ужасные видео с места удара и написал, что Россия бомбит больных раком детей.

Американская актриса кино и телевидения Джессика Честейн 7 августа 2022 лично посетила Украину. Звезда побывала в детской больнице "Охматдет" и пообщалась с украинскими детьми, вчера едва не погибшими.

"Сегодня утром российские ракеты нанесли удар по той же больнице, которая была заполнена детьми, уже находившимися в критическом состоянии, когда произошли эти атаки", – подчеркнула звезда.

Популярная голливудская актриса Джейми Ли Кертис опубликовала щемящий пост.

"Сегодня Киеву вырвали сердце. Россияне почти одновременно нанесли удары по нескольким районам и непосредственно по детской больнице "Охматдет". Сегодня Киев взял себя в руки. Тысячи людей расчищают завалы – гражданские и военные, пожарные, ветераны с протезами, бабушки, медсестры", – написала знаменитость.

"Король ужасов" Стивен Кинг также упомянул в своем блоге обстрелы. Он рассказал о разбомбленной больнице и 37 погибших.

Ранее OBOZ.UA писал, что попадание в больницу "Охматдет" в Киеве стало шоком для украинцев. Вакарчук, Тополя и другие звезды обратились к миру.

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