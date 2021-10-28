Украинка с самыми большими скулами в мире показала, как выглядит без макияжа. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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Украинский блогер Анастасия Покрещук

Украинская модель Анастасия Покрещук, которая сделала себе самые большие скулы в мире, показала лицо без макияжа. На новых снимках блогер только накрасила губы прозрачным бальзамом.

Соответствующие фото женщина выложила на свою страницу в соцсети Instagram. "Ни макияжа, ни фильтров", – заверяет она.

Снимки знаменитость сделала в Киеве в салоне автомобиля. Она позировала на камеру в профиль в повседневном луке: с распущенными розовыми волосами и в свитере похожего оттенка с принтом.

Анастасия Покрещук без макияжа
Видео дня

На кадрах можно заметить, что увеличенные с помощью пластики скулы блогера покрылись заметным румянцем.

"Скулы красные потому, что давление высокое сегодня", – пояснила эту деталь эпатажная модель.

Модель показала, как выглядит без яркого макияжа
Скрин Instagram-страницы

  • 32-летняя украинка уже стала звездой во всем мире благодаря количеству инъекций на своем лице.

  • Покрещук говорила, что над изменением внешности думала с 26 лет, потому что была недовольна своими природными данными.

  • В этом году она в очередной раз пошла на пластическую операцию – увеличила себе грудь.

  • Модель также признавалась, что сделала себе липосакцию в одной из клиник Стамбула. До этой процедуры, утверждает женщина, она весила 59 кг.

Блогер и модель Анастасия Покрещук
Анастасия Покрещук в белье
Блогер с самыми большими скулами в мире

Как писал OBOZREVATEL, недавно Покрещук показала своего парня. Им оказался скандальный блогер Алексей Мироненко. Анасталия также рассказала, как относится к сексу без обязательств.

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