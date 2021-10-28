Украинка с самыми большими скулами в мире показала, как выглядит без макияжа. Фото

Украинская модель Анастасия Покрещук, которая сделала себе самые большие скулы в мире, показала лицо без макияжа. На новых снимках блогер только накрасила губы прозрачным бальзамом.

Соответствующие фото женщина выложила на свою страницу в соцсети Instagram. "Ни макияжа, ни фильтров", – заверяет она.

Снимки знаменитость сделала в Киеве в салоне автомобиля. Она позировала на камеру в профиль в повседневном луке: с распущенными розовыми волосами и в свитере похожего оттенка с принтом.

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На кадрах можно заметить, что увеличенные с помощью пластики скулы блогера покрылись заметным румянцем.

"Скулы красные потому, что давление высокое сегодня", – пояснила эту деталь эпатажная модель.

32-летняя украинка уже стала звездой во всем мире благодаря количеству инъекций на своем лице.

Покрещук говорила, что над изменением внешности думала с 26 лет, потому что была недовольна своими природными данными.

В этом году она в очередной раз пошла на пластическую операцию – увеличила себе грудь.

Модель также признавалась, что сделала себе липосакцию в одной из клиник Стамбула. До этой процедуры, утверждает женщина, она весила 59 кг.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Покрещук показала своего парня. Им оказался скандальный блогер Алексей Мироненко. Анасталия также рассказала, как относится к сексу без обязательств.