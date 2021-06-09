Украинская блогерша с самыми большими скулами в мире высказалась о сексе без обязательств. Видео

Популярная блогерша из Киева Анастасия Покрищук, которая стала известной благодаря своим самым большим искусственным скулам в мире, заявила, что к интимной близости без обязательств относится негативно. Она записала короткое видеообращение на эту тему.

Так, на своей странице в Instagram Покрищук опубликовала соответствующий ролик (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Вопрос о сексе был задан ей одним из подписчиков, и блогерша решила дать на него развернутый ответ.

"Плохо отношусь! И давайте уточним, что правильно пишется "без обязательств". Потому что если будет "без обизательств", то лучше о сексе вообще не думать! Тогда лучше идти в школу вечернюю или куда там… И научиться правильно писать это слово", – выразила свою точку зрения девушка.

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Коротко о знаменитости:

Анастасия родилась и выросла в Киеве, работала продавцом. После того, как засветилась на ТВ, она начала заниматься блогингом. В настоящее время за ее страницей следят более 260 тысяч человек.

Об изменениях во внешности Настя задумалась в 26 лет. В юности она считала себя "уродом" и сильно комплексовала по поводу своего облика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Покрищук сделала себе липосакцию в одной из клиник Стамбула.Она также показала, как выглядела до операции. По словам блогера, до липосакции она весила 59 кг.