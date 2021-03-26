Украинка с самыми большими скулами в мире сделала липосакцию. Фото и видео

Украинский блогер Анастасия Покрещук, у которой самые большие искусственные скулы в мире, сделала себе липосакцию в одной из клиник Стамбула.

Такими подробностями звезда поделилась на личной странице в Instagram. Она также показала, как выглядела до операции. По словам блогера, до липосакции она весила 59 кг (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Я не хочу ходить в зал и сжигать этот жир сама. Хочу кушать, вкусно и приятно жить", – заявила Покрещук.

Блогер добавила, что решила не только убрать лишний жир, но и сделать липофилинг ягодиц, а также кубики пресса на животе. Она показала видео, сделанное на операционном столе.

К слову, Покрещук записала ролик на второй день после операции, заявив, что чувствует себя хорошо.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кто такая Анастасия Покрещук и показал, как она выглядела до пластики.